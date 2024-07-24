Перукар розказала, який догляд потрібен волоссю влітку та поділилася цінним лайфхаком

Як доглядати за волоссям влітку

Експерт розказала, що насправді, догляд за шевелюрою влітку такий самий, як взимку та весною. Це шампунь, кондиціонер чи маска та незмивний догляд, які підходять для вашого волосся.

Море та гори - як доглядати

Руслана поділилася лайфхаком, маску чи кондиціонер (навіть той, який не підходить для вашого волосся, але дивним чином він у вас є), наносимо на вологі руки і гарно розподіляємо, грубо кажучи, на хвостову зону. Все це ховаємо під кепку чи капелюх. Зайвий ультрафіолет волоссю не потрібен.

"Чому в цьому випадку нам підходить будь-який кондиціонер чи маска? Бо потрібні лише властивості силікону для обволокування волосини - як тимчасовий захист", - розказала перукар.

"Морське повітря і вода діють на наше волосся як сіль на баклажани. Якщо посипати різаний баклажан сіллю - виступить волога. Так само сіль кристалізується на волоссі та виводить з нього природню вологу", - додала майстер.



У випадку гір, де немає солі в повітрі та воді, лайфхак з кондиціонером діятиме як захист від високого рівня ультрафіолету.

Басейн чи аквапарк

Якщо ж ви відвідуєте басейн чи аквапарк, маєте розуміти що там у воду додають розріджений хлор для дезінфекції. А хлор роз’їдає волосину.

Особливо блондинки після басейну можуть помітити, як пасма набувають неприємного зеленкуватого відтінку. Хлор з басейну діє як окисник, який допомагає молекулам міді та іншим хімічним речовинам зв’язатись з білком у стержні волосини.

"Але мій лайфхак, описаний вище, допоможе захистити волосся від хімічних сюрпризів хлорованої води. Бо гумова шапочка ніяк не захистить волосся. В кінці дня обов’язково змиваємо все та миємо волосся", - резюмувала Руслана.

