Персонал прятался: под Киевом ребенок получил травму на аттракционах

Под Киевом, на аттракционах в Аквапарке ВышГора ребенок получил серьезную травму ног, а среди персонала комплекса отдыха не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке. Об инциденте рассказала мама пострадавшего ребенка Наталия Зверкова на своей странице в Facebook.

Наталия Зверкова сообщила, что ее дочь отправилась отдыхать на разрекламированный водяной спуск на надувных кругах, который находится в Вышгороде. Выяснилось, что посетителям после спуска нужно подниматься босиком на подъемнике, который покрыт плотной черной резиной.

Девочка получила сильные ожоги и когда родители поняли, что нужна срочная медицинская помощь, то выяснилось, что оказать ее на базе отдыха некому.

"Когда мы поняли, что нам нужна помощь и попросили нам ее оказать, выяснилось, что оказывать ее некому. Более того, весь персонал как будто самоустранился. Потом нам объясняла кассир-администратор (в одном лице), что она вызывала скорую. Медработника на территории нет. Даже фельдшерских курсов нет ни у кого, кто бы мог оказать первую помощь! И это на предприятии с повышенной травмоопасностью. Итак, от нас все прячутся, персонал друг из-за друга выглядывает. Я в ярости, требую объяснить хоть что-то, найти аптечку, одновременно пытаюсь вызвать полицию, громко требую кого-то из руководства. И тут появляется персонаж, который называет себя "хозяином и директором", при этом не называет имени и интересуется зачем нам полиция", - рассказала Зверкова.

Она добавила, что никто из присутствующих не попытался предложить свою помощь и ребенку пришлось почти полчаса ждать приезда медиков, а за ними приехала и полиция. У девочки диагностировали термический ожог 1-2 степени на обеих ступнях.

"Далее районная больница, травмпункт, напуганный и плачущий ребенок. Копия заключения из травмпункта в райотдел полиции и поехали выполнять назначения врачей", - резюмировала женщина и порекомендовала не посещать комплекс Вышгору.

Девочка получила ожоги на разрекламированной водяной горке в Вышгороде (facebook.com/zvyerkova)

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