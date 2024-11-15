Перший поцілунок на "Холостяк-13". Терен вразив вчинком на романтичному побаченні (фото)

Перший поцілунок на "Холостяку"

Романтичний момент відбувся на побаченні Олександра з Вікторією. Вони розпочали свою прогулянку з їзди на мотоциклі. Спершу справа виявилася невдалою, та навіть не обійшлося без падіння.

На щастя, ніхто не постраждав і не травмувався. У підсумку учасниці вдалося опанувати транспортний засіб і покататися на ньому. Терен похвалив претендентку на своє серце за старання. Вони обійнялися і продовжили спілкування вже в більш затишній обстановці.

скриншоти з ефіру

Далі Вікторія та Олександр почали говорити про особисте: кожен розповів про свої стосунки, поділився минулим досвідом, а також емоціями, які довелося через це пережити.

Згодом, у якийсь момент, "Холостяк" запитав у дівчини, що вона хоче і про що думає. На це Вікторія відверто відповіла, що хотіла б поцілувати його і обійняти.

Після цих слів між ними трапився палкий поцілунок. Потім Олександр відійшов на мить і згодом повернувся з трояндою в руках. Таким чином він дозволив Вікторії автоматично пройти далі і не вилетіти з проєкту, принаймні у цьому випуску.

скриншоти з ефіру

Нагадаємо, головним героєм нового "Холостяка" став ветеран-військовослужбовець Олександр Будько Терен, який втратив на війні обидві ноги.

Після реабілітації він зайнявся активною громадською і волонтерською діяльністю, а також навіть випустив книгу. Раніше головний герой ділився, що справді вірить у те, що може зустріти на шоу справжнє кохання.