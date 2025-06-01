Перший понеділок літа подарує щастя цим знакам Зодіаку: карти Таро обіцяють чудові новини

Стрілець

Перед вами відкриється можливість, про яку ви навіть не наважувались мріяти. Понеділок підкине вас шанс або ситуацію, в якій усе складеться на вашу користь. Залишиться лише довіритись і не злякатися цієї раптової смуги щастя. Інтуїція підкаже, що ви на правильному шляху, просто почніть її слухати.

Риби

Тепло повертається у ваше серце, адже гарні новини вже ось-ось вас знайдуть. Хтось скаже саме ті слова, яких вам так не вистачало. Карти Таро натякають, що саме зараз настав час прийняти зміни, які тягнуться до вас вже давно. День буде вдалим, просто дозвольте собі бути щасливим без причини.

Козоріг

Таро-гороскоп на понеділок обіцяє вам подію, яка зламає старий сценарій. Це може бути розмова, лист, несподівана думка чи просто чудова новина. Щось з цього точно постукає у ваше життя та змінить ваш настрій на весь тиждень. Зустрічайте пригоди та радість, вам більше не доведеться думати про погане.

Діва

Цей день підштовхне вас до щирості, і саме вона стане вашим щасливим квитком. Ви отримаєте відповідь на питання, яке довго не давало спокою, або хоча б відчуєте, що воно втратило свою важливість. Люди, до яких ви тягнулися, нарешті відкриються у відповідь. Цей понеділок несе не просто новини, а привід для величезної радості.