Перший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомо

Укрзалізниця запустила перші жіночі купе у чотирьох напрямках. Квитки уже доступні для купівлі від 30 червня. Їхня вартість не відрізняється від цін на стандартні купе.

Про це повідомляє Укрзалізниця у каналі Telegram .

Куди курсуватимуть потяги із жіночими купе

Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.

Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.

Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками:

№81 Київ - Ужгород

№41 Дніпро - Трускавець

№75 Київ - Кривий Ріг

№15 Харків - Ясіня

Жіночі купе стали доступні для покупки за деякими напрямками (фото: Facebook.com/ol.vasilyev)

Звідки взялася ініціатива для жіночого купе

На сайті Кабміну 15 травня з'явилася петиція про запровадження у потягах "Укрзалізниці" окремих вагонів для жінок. Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк направила до УЗ пропозицію "допомогти в законодавчому полі запустити відповідний пілотний проєкт".

Відтоді почали розглядати можливість такого нововведення. За словами голова правління Укрзалізниці Євгена Лященка, "пілот" із такими купе допоможе жінкам почуватися комфортніше та безпечніше в дорозі.

Додамо, що жіночі купе або вагони успішно впровадженні у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

Жіночі купе стали доступні для покупки за деякими напрямками (фото: Facebook.com/bodnar.pro)