Перший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомо
Укрзалізниця запустила перші жіночі купе у чотирьох напрямках. Квитки уже доступні для купівлі від 30 червня. Їхня вартість не відрізняється від цін на стандартні купе.
Про це повідомляє Укрзалізниця у каналі Telegram.
Куди курсуватимуть потяги із жіночими купе
Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.
Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.
Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками:
- №81 Київ - Ужгород
- №41 Дніпро - Трускавець
- №75 Київ - Кривий Ріг
- №15 Харків - Ясіня
Жіночі купе стали доступні для покупки за деякими напрямками (фото: Facebook.com/ol.vasilyev)
Звідки взялася ініціатива для жіночого купе
На сайті Кабміну 15 травня з'явилася петиція про запровадження у потягах "Укрзалізниці" окремих вагонів для жінок. Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк направила до УЗ пропозицію "допомогти в законодавчому полі запустити відповідний пілотний проєкт".
Відтоді почали розглядати можливість такого нововведення. За словами голова правління Укрзалізниці Євгена Лященка, "пілот" із такими купе допоможе жінкам почуватися комфортніше та безпечніше в дорозі.
Додамо, що жіночі купе або вагони успішно впровадженні у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.
Жіночі купе стали доступні для покупки за деякими напрямками (фото: Facebook.com/bodnar.pro)
Раніше ми писали про те, що УЗ втрапила у черговий скандал через розклад потягів.
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