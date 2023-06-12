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Перший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомо

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Понеділок 12 червня 2023 13:09
Перший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомо УЗ запустила перші жіночі купе (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Укрзалізниця запустила перші жіночі купе у чотирьох напрямках. Квитки уже доступні для купівлі від 30 червня. Їхня вартість не відрізняється від цін на стандартні купе.

Про це повідомляє Укрзалізниця у каналі Telegram.

Куди курсуватимуть потяги із жіночими купе

Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.

Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.

Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками:

  • №81 Київ - Ужгород
  • №41 Дніпро - Трускавець
  • №75 Київ - Кривий Ріг
  • №15 Харків - Ясіня

Перший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомоПерший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомоПерший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомоПерший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомоЖіночі купе стали доступні для покупки за деякими напрямками (фото: Facebook.com/ol.vasilyev)

Звідки взялася ініціатива для жіночого купе

На сайті Кабміну 15 травня з'явилася петиція про запровадження у потягах "Укрзалізниці" окремих вагонів для жінок. Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк направила до УЗ пропозицію "допомогти в законодавчому полі запустити відповідний пілотний проєкт".

Відтоді почали розглядати можливість такого нововведення. За словами голова правління Укрзалізниці Євгена Лященка, "пілот" із такими купе допоможе жінкам почуватися комфортніше та безпечніше в дорозі.

Додамо, що жіночі купе або вагони успішно впровадженні у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

Перший пішов! Укрзалізниця вже запустила жіночі купе: що відомоЖіночі купе стали доступні для покупки за деякими напрямками (фото: Facebook.com/bodnar.pro)

Раніше ми писали про те, що УЗ втрапила у черговий скандал через розклад потягів.

Читайте також про те, що навколо УЗ розгорівся скандал через тендери.

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потяг жіночі вагони