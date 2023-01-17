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Перший молодик 2023 року: коли він буде та чого остерігатися

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Вівторок 17 січня 2023 22:22
Перший молодик 2023 року: коли він буде та чого остерігатися Фаза молодого Місяця розпочнеться наприкінці січня (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Фаза молодого Місяця розпочнеться 21 січня 2023 року та стане першою в новому році. У цей же період часу настає Китайський новий рік. Молодик буде перебувати в знаку Водолія, що відобразиться досить сприятливо.

На що чекати від Молодика - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Що принесе молодий Місяць

Оскільки Місяць буде в знаку Водолія, цей період можна схарактеризувати як час для творчої свободи та зникнення будь-яких рамок, які могли вас обмежувати.

Водолій - це символ істини, дружби та командної роботи, тому сміливо можете загадувати бажання та ставити цілі 21 січня. Не забувайте сильно в них вірити, тому що на молодий Місяць ця енергетика посилюється.

У цей період для всіх знаків Зодіаку можливі вдалі знайомства, романтичні та ділові зустрічі. Хоча малоймовірно, що вони будуть на перспективу, ви добре проведете час і будете згадувати його з теплом. Якщо маєте проблеми з особистими кордонами, хороший момент їх встановити.

Найкраще Молодик у Водолії відобразиться на самих Водоліях, Близнюках та Терезах. Усе, за що ви будете братися, буде успішним та ефективним. Тому будуйте плани та без остраху втілюйте їх.

А от для представників знаків Тельця, Лева, Скорпіона може бути не найкращий період. У цей час доведеться вести активну боротьбу за просування своїх інтересів, підвищення у професійній сфері. Проте дуже скоро ситуація нормалізується.

Перший молодик 2023 року: коли він буде та чого остерігатися

На молодий Місяць добре створювати карти бажань або цілей (фото: Getty Images)

Що можна робити на молодий Місяць

Від 21 січня 2023 року варто:

  • зважуватися на ризиковані зміни
  • шукати нових друзів або кохання
  • встановлювати особисті межі
  • створювати нові проєкти
  • переводити бізнес на пасивний дохід
  • звертати увагу на деталі
  • бути готовими до несподіванок
  • шукати нестандартні розв'язання певних проблем

Що не можна робити

  • Не розпочинайте суперечки, адже навіть найменша дрібниця може перерости в серйозний конфлікт.
  • Не варто змінювати роботу, якщо ви не планували цього заздалегідь.
  • Не давайте та не беріть у борг. У цей час варто взагалі бути обачними з грошима.
  • Відкладіть важливі ділові питання та переговори.
  • Не думайте про погане, тому що цей період сповнений позитивної енергетики.
  • Бережіть здоров'я та стежте за власним способом життя. На Молодика організм оновлюється та починає набирати сил, тому імунітет може бути слабким.

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