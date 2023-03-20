Перша у Європі інтерактивна площа. Ось як зміниться центр Чернівців найближчим часом (фото)

У Чернівцях вибрали найкращий проєкт для реконструкції Центральної площі міста. Із 24 творчих розробок перше місце виграли автори з Чернівців, Києва та Дніпра. Після оновлення це буде перша в Європі інтерактивна площа з освітньо-розважальними елементами

Про це повідомляє міський голова Чернівців Роман Клічук на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про реконструкцію

"Чернівці - місто, яке розвивається та тримає зв’язок з усім світом! Ми провели конкурс на найкращий проєкт по реконструкції Центральної площі Чернівців. Вона заслуговує виглядати по-європейськи та привабливо! Проєкт вражаючий та масштабний, де поєднано традиції та технології. Ми на шляху до європейського комфорту", - зазначає чиновник.

Цей конкурс тривав 4 місяці. Усі 24 роботи, які були на нього подані, представлять для загального огляду наступного тижня.

"Із цікавого на площі буде арт-інсталяція з поєднанням живих рослин, об’ємних дзеркальних полігонів та медіа елементами. Також розроблять лазерний освітньо-розважальний простір для дітей", - прокоментував головний архітектор міста Дмитро Домітрюк.

Якою буде площа після реконструкції

У площі планують змінити межі - відновлять її історичний контур. Також збільшать пішохідну зону та облаштують один проїзд для транспорту через площу. Зелені насадження планують перемістити ближче до скверу Шевченка. А перед зеленою зоною встановлять фонтан.

На центральній площі планують встановити фонтан (скриншот із відео)

У сквері Шевченка, що навпроти площі, приберуть монументальну стіну, що була створена за часів Радянського союзу. Також облаштують зелені насадження і дитячі майданчики.

Таким буде оновлений сквер Шевченка (скриншот із відео)

Також зазначається, що площа має стати першою в Європі інтерактивною з освітньо-розважальними елементами. Її розширять елементами доповненої реальності.

Інтерактивні елементи на площі (скриншот із відео)

На площі встановлять металеві опори у вигляді буків - символ краю. Ці конструкції облаштують лазером, який транслюватиме різноманітні малюнки.

Ось такий вигляд матиме центральна площа після реконструкції (скриншот із відео)

Також зазначається, що реконструкцію площі проведуть поетапно. Розпочати перші роботи планують навесні 2024 року, до цього часу будуть розробляти проєкт.