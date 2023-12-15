Період ретроградного Меркурія стане потрясінням: кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішими

Близнюки

Вашим знаком керує Меркурій, тому всі зміни цієї планети для вас мають велике значення. На цей раз Меркурій вплине на сферу близькості та фінансові інвестиції. Ви можете зіткнутися з глибокою чутливістю, особливо пов'язаною з невирішеними проблемами вашого минулого. Саме зараз ви маєте можливість розв'язати ці питання.

З 23 грудня виявите обережність у зоні партнерства. Може бути заплутана динаміка у ваших стосунках та збільшення ймовірності непорозуміння. Є можливість перетнутися з колишнім партнером. Ця зустріч може знову відкрити минулі глави або дати шанс остаточно завершити історію.

Діва

Меркурій - ваша правляча планета, тому вплив буде дуже великий. Ретроградний цикл розпочнеться у сфері кохання, романтики та самовираження. Це період возз'єднання зі своїми захопленнями та роздумами, що дійсно мотивує і хвилює вас. На цьому етапі ви можете повернутися до минулих відносин або захоплень, пропонуючи розуміння того, як ваші бажання та прагнення змінилися з часом.

З 23 грудня емоції почнуть підвищуватись, і незрозумілі ситуації перемістяться у сферу будинку та сім'ї. Ви можете поринути у дитячі спогади, які складніше буде обробити. Може виникнути непорозуміння усередині вашої родини, що створити напружену атмосферу.

Стрілець

Найближчі тижні вимагатимуть уважного підходу до ваших фінансів, оскільки Меркурій впливатиме на вашу грошову стабільність. Цикл розпочнеться у сфері ваших фінансів, матеріального майна та вашого почуття безпеки. Цей період змусить вас задуматися про свою самооцінку та оцінити, чи відповідаєте ви особистим стандартам, які для себе встановили.

Ви можете виявити, що ви використовуєте гроші як засіб для зміцнення своєї впевненості. Цей ретроградний період - ідеальний час для переоцінки та виправлення будь-яких нездорових фінансових навичок, які пов'язують самооцінку з вашим банківським рахунком. А у другій половині Меркурія уникайте прийняття будь-яких важливих чи імпульсивних рішень щодо своєї зовнішності, оскільки очікується затуманене сприйняття вашої особистості.

Козеріг

Ретроградний Меркурій вплине на вас глибоко. Фаза почнеться у вашому першому будинку "я", приносячи з собою типові проблеми невдач, незручностей та збентеження. Це може вплинути на те, як ви сприймаєте свою особистість та особисті переконання. У цей період постарайтеся уникати надмірного аналізу того, хто ви є. Надмірні питання можуть призвести до більшої невизначеності, ніж ясності.

Саме час виявити гнучкість і дозволити собі свободу досліджувати різні аспекти особистості. Не кожен аспект вашого життя потребує жорсткого довгострокового плану. У другій частині періоду інтенсивність почне слабшати, але не варто чекати на повернення до повної легкості. На вас чекає період глибокого самоаналізу.