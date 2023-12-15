UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Період ретроградного Меркурія стане потрясінням: кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішими

На кого із знаків Зодакм вплине ретроградний Меркурій (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на найближчі три тижні попереджає, що розпочався період ретроградного Меркурія. І ця планета має здатність впливати на життя та справи людей. Для деяких представників зодіакального сузір'я найближчі тижні стануть потрясінням.

Кому зі знаків Зодіаку варто виявити обережність у період ретроградного Меркурія, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Spiritualify.

Близнюки

Вашим знаком керує Меркурій, тому всі зміни цієї планети для вас мають велике значення. На цей раз Меркурій вплине на сферу близькості та фінансові інвестиції. Ви можете зіткнутися з глибокою чутливістю, особливо пов'язаною з невирішеними проблемами вашого минулого. Саме зараз ви маєте можливість розв'язати ці питання.

З 23 грудня виявите обережність у зоні партнерства. Може бути заплутана динаміка у ваших стосунках та збільшення ймовірності непорозуміння. Є можливість перетнутися з колишнім партнером. Ця зустріч може знову відкрити минулі глави або дати шанс остаточно завершити історію.

Діва

Меркурій - ваша правляча планета, тому вплив буде дуже великий. Ретроградний цикл розпочнеться у сфері кохання, романтики та самовираження. Це період возз'єднання зі своїми захопленнями та роздумами, що дійсно мотивує і хвилює вас. На цьому етапі ви можете повернутися до минулих відносин або захоплень, пропонуючи розуміння того, як ваші бажання та прагнення змінилися з часом.

З 23 грудня емоції почнуть підвищуватись, і незрозумілі ситуації перемістяться у сферу будинку та сім'ї. Ви можете поринути у дитячі спогади, які складніше буде обробити. Може виникнути непорозуміння усередині вашої родини, що створити напружену атмосферу.

Стрілець

Найближчі тижні вимагатимуть уважного підходу до ваших фінансів, оскільки Меркурій впливатиме на вашу грошову стабільність. Цикл розпочнеться у сфері ваших фінансів, матеріального майна та вашого почуття безпеки. Цей період змусить вас задуматися про свою самооцінку та оцінити, чи відповідаєте ви особистим стандартам, які для себе встановили.

Ви можете виявити, що ви використовуєте гроші як засіб для зміцнення своєї впевненості. Цей ретроградний період - ідеальний час для переоцінки та виправлення будь-яких нездорових фінансових навичок, які пов'язують самооцінку з вашим банківським рахунком. А у другій половині Меркурія уникайте прийняття будь-яких важливих чи імпульсивних рішень щодо своєї зовнішності, оскільки очікується затуманене сприйняття вашої особистості.

Козеріг

Ретроградний Меркурій вплине на вас глибоко. Фаза почнеться у вашому першому будинку "я", приносячи з собою типові проблеми невдач, незручностей та збентеження. Це може вплинути на те, як ви сприймаєте свою особистість та особисті переконання. У цей період постарайтеся уникати надмірного аналізу того, хто ви є. Надмірні питання можуть призвести до більшої невизначеності, ніж ясності.

Саме час виявити гнучкість і дозволити собі свободу досліджувати різні аспекти особистості. Не кожен аспект вашого життя потребує жорсткого довгострокового плану. У другій частині періоду інтенсивність почне слабшати, але не варто чекати на повернення до повної легкості. На вас чекає період глибокого самоаналізу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопЗнаки Зодіаку