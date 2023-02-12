Період невпевненості та напруги: що чекає на всі знаки Зодіаку з 13 по 19 лютого

Овен

15 та 16 лютого під ударом опиниться мотивація. Щоб не постраждали важливі сфери життя, згадайте, що вам дає сили та енергію. Слідкуйте за своїми вчинками та намагайтеся у всіх ситуаціях чинити правильно.

Хитрість і брехня найближчими днями можуть надійти ваше життя під укіс, а успіх просто випарується. Покладайтеся на факти, а не на домисли. Сумніви можуть вибивати вас із колії.

Телець

З 13 по 19 лютого Тельцям важливо залишатися в енергійному стані, особливо у будні. Буде відбуватися багато цікавого та важливого. Небезпека може підстерігати в середу та четвер, постарайтеся не переходити дорогу небезпечним та непередбачуваним людям.

Доводьте всі розпочаті справи до кінця, інакше є ризик втратити свою репутацію, гроші та час. У спілкуванні з близькими постарайтеся не приймати їхні слова близько до серця.

Близнюки

Перестаньте думати про погане. І хоча зараз у вашому житті не найпростіший і найлегший час, астрологи рекомендують перенаправляти свої думки в позитивне русло, щоб досягти змін. Утримайтеся від критики на свою чи чужу адресу. Якщо погано говоритимете про себе, то це викличе непотрібні страхи, сумніви та навіть почуття провини.

Якщо обрушити критику на інших людей, то можна позбутися підтримки друзів та колег. Не варто втручатися в життя інших і давати поради, про які вас не просили.

Рак

На початку тижня можливий енергетичний спад – не буде сил робити щось важливе, працювати та займатися вирішенням якихось завдань, питань. Раки можуть стати лінивішими, не варто дозволяти собі слабину.

Венера може позбавити заступництва, якщо Раки піддадуться слабкостям. Саме ця планета дає зелене світло у коханні, у справах, у спробах змінити своє життя. Зараз настає чудовий період для зміни обстановки, нових знайомств та подорожей.

Лев

Цього тижня Леви зможуть втілити у життя все, що задумали раніше. Вранці можуть бути проблеми з пробудженням та входженням у робочий ритм. Особливо це торкнеться представників даного знака, які переоцінюють свої можливості.

Левам варто бути реалістами й дивитися на всі проблеми об'єктивніше. Потрібно оцінювати свої сили. А щоб уникнути розчарування, усі справи потрібно ретельно планувати.

Діва

Найближчими днями варто проявити обережність, оскільки вороги та недоброзичливці вже приготували свої сіті. Слідкуйте за реакцією оточуючих на свої дії. Якщо цього не робити, можна пропустити момент, коли хтось із близьких або друзів скаже вам щось дуже важливе. Або зробить.

Жінкам-Дівам варто менше звертати увагу на те, що про них говорять оточуючі. А чоловікам-Дівам варто уважно прислухатися до того, що говорять близькі люди та друзі.

Терези

Вам варто позбутися накопиченого негативу і постаратися досягти внутрішньої гармонії. Постарайтеся роботі приділити більше часу, ніж відпочинку. Зараз настає чудовий час для початку нової діяльності та підвищеної продуктивності.

Намагайтеся не відволікатися на побічні проблеми та справи, особливо у четвер. Емоційність у цей день може сильно зашкалювати.

Скорпіон

Тиждень буде цікавий, сприятливий і продуктивний. Будьте особливо обережні у спілкуванні 15 та 16 числа, є ризик потрапити на неприємних людей. Не починайте у ці дні нічого нового.

Постарайтеся не сприймати сказане іншими людьми надто близько до серця. Найближчого тижня навіть рідні можуть бути грубими.

Стрілець

На любовному радарі можуть з'явитися нові претенденти на роль партнера, а у фінансовій сфері – нові можливості. Проте Стрільці можуть це не помітити.

У стосунках з оточуючими астрологи радять придушувати потяг до прояву фальшивих почуттів. Якщо друзі чи колеги запідозрять вас у нещирості, то це може стати початком проблем у дружбі, коханні. А ще може бути втрата дружби, поваги та початок смуги невдачі.

Козеріг

Постарайтеся цього тижня допускати менше помилок, особливо у тих сферах, які ведуть до вашого щастя. Цього тижня помилки можуть стати непробачними. У вас повинні бути добрі наміри, особливо якщо справа стосується спільної роботи й надання допомоги. Дрібність і жадібність - найнебезпечніші для вас почуття.

З 13 по 19 лютого будьте чесні та відкриті з людьми. Наприкінці тижня Козероги зможуть відпочити та розважитись так, як їм хочеться.

Водолій

У вас настає ідеальний час для ділової активності, розв'язання юридичних проблем, для пошуку нової роботи. Для Водоліїв відкриється більше можливостей у багатьох сферах.

Найближчими днями ви зможете читати між рядками, помічати знаки та бачити в людях те, що зазвичай приховано від неозброєного ока.

Риби

Розвивайте свій дар переконання, щоб взаємодіяти з людьми ефективніше. Не переходьте на маніпуляції, оскільки це дуже може зашкодити вашим справам. Все незаплановане постарайтеся відкласти на потім, виконуйте завдання, які входять до вашого списку справ.

Зараз ви можете зайнятися зміною свого житла чи зовнішнього вигляду. Допомагайте оточуючим, не виявляйте егоїзм. Будьте добрими та чуйними в будь-якій ситуації.