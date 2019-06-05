Перила давно должны были заменить: в Калуше ребенок вылетел с моста

В Калуше четырехлетний ребенок получил серьезную травму в результате падения с моста в центре города. Детали происшествия сообщает издание "Викна".

Трагедия произошла во вторник, 4 июня в центре города Калуш, возле перекрестка улиц Дзвонарская-Сивецкая и проспекта Леси Украинки. Четырехлетняя девочка, которая гуляла вместе с мамой, прислонилась к перилам моста и вместе с ними улетела в яму.

На место происшествия немедленно вызвали скорую медицинскую помощь и ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. На данный момент ее состояние оценивают, как удовлетворительное и медики говорят, что угрозы ее жизни нет. Заместитель главврача Калушской ЦРБ Валерий Паляница отметил, что последствия такого падения могли быть и намного серьезнее.

Ребенок упал вместе с перилами моста в Калуше (vikna.if.ua)

Мост в центре Калуша уже давно стал проблемным. В прошлом году камеры наблюдения зафиксировали трех юношей, которые расшатали и свалили перила моста. Причем особого труда им это сделать не составило, перила рухнули буквально за пару минут.

Коммунальщики быстро вернули перила на место, но судя по всему, решили их не укреплять.

Мост находится на балансе коммунального предприятия "Калушавтодор". Директор этого предприятия Николай Барченко отказался комментировать ситуацию.

В управлении ЖКХ Калуша отметили, что согласно нормам, срок эксплуатации ограждений моста составляет 20 лет, но на этом мосту они служат уже намного дольше, а в коммунальном предприятии ничего не предприняли для того, чтобы обезопасить местных жителей.

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