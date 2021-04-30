Как пережить застолье на Пасху правильно: диетолог дала простые советы
На носу Пасха и майские праздники, а значит и праздничное застолье. И хотя на этот праздник накрывают столы не такие шикарные, как на Рождество, риск перегрузить желудок все равно остается. Кроме того, традиционно на маевку украинцы выбираются на шашлыки, а это значит, что организм получит солидный удар.
Как пережить Пасхальные застолья правильно, рассказала диетолог Ксения Рэн в своем Instagram.
Отмечать Пасху будут те, кто месяц воздерживался от животной белковой пищи, а также те, кто сильно не менял свой рацион питания. И у всех есть риск перегрузить организм жирной, жареной пищей и алкоголем.
Переедание очень опасно, так как оно дает вялость, боли в животе, метеоризм, запоры или расстройства. У людей с хроническими заболеваниями может обостриться гастрит или забарахлить поджелудочная.
Как пережить праздники правильно
- Выпейте перед праздничным столом полстакана теплой воды. Алкоголь запивайте только водой.
- Ешьте столовыми приборами с ножом, режьте пищу на маленькие кусочки, дольше пережевывайте пищу.
- Между застольями и приемами пищи делайте перерыв хотя бы в три часа.
- Заедайте тяжелую еду зеленью – она поможет переварить пищу.
- Не налегайте на паски и крашанки – много белка и дрожжей принесут чувство тяжести в желудке.
- На ночь постарайтесь сильно не наедаться, пожалейте свой организм.
- После алкоголя на утро пейте высокощелочную минеральную воду.
- Гуляйте на свежем воздухе между приемами пищи и посиделками за столом.
Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты из пасхальной корзины могут быть опасными.