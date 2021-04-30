Як пережити застілля на Великдень правильно: дієтолог дала прості поради

На носі Великдень і травневі свята, а значить і святкове застілля. І хоча на це свято накривають столи не такі шикарні, як на Різдво, ризик перевантажити шлунок все одно залишається. Крім того, традиційно на маївку українці вибираються на шашлики, а це означає, що організм отримає солідний удар.

Відзначати Великдень будуть ті, хто місяць утримувався від тваринної білкової їжі, а також ті, хто сильно не змінював свій раціон харчування. І у всіх є ризик перевантажити організм жирною, смаженою їжею та алкоголем.

Переїдання дуже небезпечно, оскільки воно дає млявість, болі в животі, метеоризм, запори або розлади. У людей з хронічними захворюваннями може загостритися гастрит або забарахлити підшлункова.

Як пережити свята правильно