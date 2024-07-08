Знову перевзулися: 5 українських зірок, які повернулися до російської мови

Влад Яма

Хореограф Влад Яма, який покинув Україну і переїхав до США на початку повномасштабного вторгнення РФ, зараз викладає бальні танці в Маямі. У своїх соцмережах він публікує пости українською, проте в сторіс в Instagram все ще іноді використовує російську.

Після кількох публікацій тренувань із підписами мовою окупанта, він знову повертається до української та продовжує ділитися історіями рідною мовою.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Дмитро Ступка

Актор Дмитро Ступка також живе в США і останнім часом створює контент російською. У своєму блозі він нещодавно написав: "Будьте бдительны!", звертаючись до друга.

Також 21 червня артист опублікував фото з донькою, підписавши його російською мовою.

Це викликало критику українців, після чого він переклав текст на українську. Про це свідчить значок "змінено" поруч з текстом.

Дмитро Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

Ксенія Мішина

У березні зірка українських серіалів Ксенія Мішина відпочивала із сином на Балі. Там вона взяла участь у подкасті фітнес-тренера Сергія Пилькевича.

Той - українець, але живе за кордоном. Свій Instagram чоловік веде англійською, а от у подкастах чи інтерв’ю спілкується російською. Його приклад наслідувала і Мішина.

Цікаво, що цей момент актриса не приховує і навпаки поділилася частиною свого російськомовного монологу на власній сторінці в Instagram. Щоправда коментарі до відео закрила.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Гайтана

Нещодавно Гайтана опублікувала в Instagram нове фото з квіткою, яку придбала вперше за довгий час. Вона розповіла, що так почувається знову як вдома.

Свої думки та хештеги артистка несподівано виклала російською мовою, хоч до цього частіше писала саме державною. Через мову у коментарях Гайтану розкритикували.

Артистка пояснила, що обирає людей за їхніми вчинками, незалежно від мови спілкування.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Слава Камінська

Артистка розмовляє російською мовою і не звертає уваги на критику з боку аудиторії. У своєму блозі вона опублікувала пост на захист російської, пояснивши, що це її рідна мова з дитинства і що вона не збирається поступатися нею "якимось покидькам".

Це викликало хвилю обурення і засудження в коментарях, на що Слава продовжила захищатися і відстоювати свою точку зору.

Слава Камінська (фото: instagram.com/slava_kaminska)