Перевод часов: который час в Украине

Который час? Это вопрос, который возникает у многих после того, как переводят часы. А 31 марта Украина перешла на летнее время - в 3:00 стрелки часов были переведены на час вперед, из-за чего нам пришлось спать сегодня меньше.

Отметим, что перевод часов происходит ежегодно в последний выходной день месяца.

Точное текущее время

Как точно узнать, который сейчас час

Чтобы узнать, который сейчас час, можно воспользоваться сервисами проверки времени. Самый простой способ - в Google набрать запрос, например, "сколько время в Украине" и поисковик сразу подскажет точный ответ.

Кроме того, ваши телефоны автоматически "обновились". Поэтому спокойно доверяйте гаджетам.

Когда снова будут переводить часы

Переход на зимнее время в 2019 году состоится 27 октября в 4:00. Стрелки нужно будет перевести на час назад.

Напомним, что Укрзализныця подкорректировала график поездов в связи с переводом часов. Для удобства и для того, чтобы не перепутать график поездов, билетах, которые украинцы покупают на день перевода часов 31 марта, уже указано время с учетом "нового" времени.

К слову, переход на летнее время проходит в более чем сотне стран мира. При этом во многих странах время от времени говорят о том, что надо давно отменить перевод часов. Аргументы "за" и "против" перевода стрелок часов звучат сегодня все чаще. Так, недавно Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года.