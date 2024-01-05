Не перевищуйте ці норми! Скільки цукерок можна з'їсти на день без шкоди здоров'ю

Надмірне вживання цукру шкідливе для здоров'я - це не секрет. Цукор змушує нас набирати вагу та відчувати погано. Однак організму потрібні вуглеводи, тому що ми отримуємо від них енергію. І саме в солодощах їх найбільше. Цукерка до чашки чаю або кави дозволяє заспокоїтись, надає сил і підвищує настрій.

Скільки цукру можна вживати в день, не побоюючись проблем зі здоров'ям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Wprost.

Скільки можна цукру на день

Організму потрібна глюкоза, яка є основним паливом для організму. Однак, щоб забезпечити його організму, нам слід їсти продукти, що зазнали мінімальної обробки, наприклад, фрукти.

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я дуже чіткі. Цукор не повинен становити більше ніж 10 відсотків енергетичної цінності вашого раціону.

Якщо припустити, що калорійність дорослої людини становить 2000 ккал, то ми не повинні споживати понад 200 ккал на день, що відповідає 10 чайним ложкам цукру, 4 зефірам, 4 делікатесу або 4 цукеркам.

Але для нашого здоров'я буде краще, якщо ми обмежимо споживання цукру максимум до 5 чайних ложок. Цей приклад наслідувала Англія, де рекомендується, щоб кількість цукру не перевищувала 5% калорійності раціону. Підраховуючи загальну кількість вуглеводів, які споживаються протягом дня, не забувайте також враховувати продукти, в яких прихований цукор.

У яких продуктах цукру багато

Цукор прихований у більшості продуктів, які ми їмо. Навіть якщо ми не додаємо 1-2 ложки в каву або чай, ми часто не усвідомлюємо, що їмо набагато більше, ніж слід.

Ось кілька прикладів продуктів із високим вмістом цукру:

хліб

злак

йогурти

ароматизовані води та інші солодкі напої

кетчуп

томатний концентрат

зернові батончики

супи, виготовлені з напівфабрикатів, наприклад, томатний суп

соуси

швидке харчування

готові страви швидкого приготування

До чого призводить надлишок цукру в раціоні

Надмірна кількість цукру негативно впливає на роботу серця, печінки, нирок, підшлункової залози та кишечника. Він навантажує кровоносну та нервову системи, викликає метаболічні захворювання, резистентність до інсуліну, надмірну вагу та ожиріння.

Дослідження ясно показують, що менше цукру означає більш довге та здорове життя. Надлишок цукру призводить до змін у мозку. Це довели дослідники з Кельна та Єльського університету. Результати їх аналізів були опубліковані в науковому журналі "Клітинний метаболізм" та викликали значний інтерес у всьому світі.

Кажуть, коли ми їмо жирну та солодку їжу, у нашому мозку відбувається безліч змін та створюються нові зв'язки. А вони, своєю чергою, змушують нас у майбутньому охочіше їсти нездорову солодку їжу, навіть якщо вона нам раніше не подобалася.

Як перевірити, чи маємо залежність від солодкого?

До солодкого легко пристраститься. Звичне вживання насолод є різновидом психічного розладу через подібність симптомів, що виникають при пристрасті до психоактивних речовин.

Певні симптоми можуть вказувати на те, що хтось звик до солодкого. Що? Коли наркомани не можуть дістати улюблені ласощі, вони дратуються, засмучуються і зганяють це на своїх близьких. Їм важко сконцентруватися. Вони борються з різними емоціями – від сміху до плачу.

Також стає все більше людей, які протягом кількох тижнів можуть їсти лише солодощі - шоколад вранці, шоколадний батончик опівдні, печиво на обід, пончики на вечерю, а тим часом закуски та солодкі напої. Це дуже шкідливий вплив, який може призвести до деградації організму.