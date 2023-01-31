Перевіряйте все: педіатр озвучила список найнебезпечніших іграшок для дітей

Список найнебезпечніших іграшок для дітей

Іграшки з магнітами

Магніти стають особливо небезпечними, якщо дитина проковтне більше одного. Один магніт може притягати інший магніт. Проходячи через систему травлення дитини, вони можуть розірвати стінки кишечника. Це може спричинити перорацію. При склеюванні – кишкової непрохідності.

Іграшки з маленькими батарейками

Батарейки типу "таблетка" маленькі та круглі, схожі на кнопку, і сьогодні використовуються у багатьох різних речах.

Потрапляючи в травний тракт, батарея за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. Через це з неї витікає електроліт, що призводить до важких опіків та виразок слизових.

Лікар нагадала, що лише у Сполучених Штатах 2800 дітей потрапили до лікарні через те, що випадково проковтнули кнопкові батарейки.

Переконайтеся, що у вас ніде не лежать батарейки, і якщо вони є в девайсах або іграшках, то вони надійно закриті, що дитина їх не дістане. Найкраще, якщо кришка, що закриває їх, закручується гвинтом і цей гвинт є надійним. Постійно перевіряйте це.

Повітряні кульки

Ніколи не дозволяйте дітям молодше восьми років самостійно надувати кульки! Можна випадково вдихнути повітряну кульку, коли дитина робить вдих. Це одна з провідних причин задухи у дітей.

Іграшки зі шнурами та стрічками

Іграшки зі шнурами більше 20 см. Ці шнури можуть обмотатися навколо шиї вашої дитини та задушити її. Не вішайте іграшки в ліжечках та манежах за допомогою шнурів, стрічок або ниток. Це стосується й натільних хрестиків чи оберегів у дітей молодшого віку.

Слайм чи лизун

Лізун складається з молекул речовини-полімеру, наприклад, клею. Хоча клей ПВА не вважається токсичним, але якщо його з'їсти, тоді речовина є небезпечною для здоров'я дитини. До іграшки також додають тетраборат натрію (буру). Вона забезпечує лізуну пружність та одночасно м'якість. Тетраборат натрію може вплинути на нервову систему, нирки, шлунково-кишковий тракт при попаданні в організм або через подразнення на шкірі. При тривалому контакті зі шкірою може спричинити контактний дерматит.

Крихітні деталі

Маленькі діти відомі тим, що все тягнуть до рота. Ось чому є такі суворі обмеження за розмірами віком. Обов'язково перевіряйте, чи іграшка підходить за віком. Наприклад, при виробництві оригінального конструктора LEGO до пластику додають сульфат барію, завдяки якому деталі видно на рентген-знімках. Але й у такому разі не варто нехтувати правилами безпеки.

Іграшки з гострими кінцями та краями

До цієї категорії відносяться іграшки, що легко б'ються, такі як скляні або пластикові. Неякісно виготовлені дерев'яні та металеві іграшки також можуть мати гострі краї, які можуть поранити дитину.