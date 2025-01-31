Перевірте свою фізичну силу, пройшовши таку кількість сходів за 60 секунд

Підйом вверх по сходах збільшує частоту серцевих скорочень та вважається ефективним тренуванням. Щоб перевірити свою силу, варто за 60 секунд проходити певну кількість сходів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чим корисні підйоми по сходах

Ходьба по сходах може бути надзвичайно корисною для м’язів ніг, підколінних сухожиль, сідничних м’язів та литок, оскільки всі вони відчувають печіння з кожним кроком.

Ще один важливий м'яз, який працює при підйомі по сходах - це серце. Підйом сходами збільшує частоту серцевих скорочень. Чим сильніше ваше серце, тим ефективніше воно перекачує кров і кисень по всьому тілу.

У довгостроковій перспективі це може знизити артеріальний тиск, рівень цукру в крові, не кажучи вже про збільшення ендорфінів у тілі, завдяки чому ви почуватиметеся чудово після тренування.

Скільки потрібно пройти за 60 секунд

Розумною ціллю для тих, хто регулярно займається активністю, може бути 80-100 кроків (40-50 вгору, стільки ж вниз).

Середня активність може бути від 60 до 80. Люди, які не регулярно займаються, або люди похилого віку можуть робити від 40 до 60 кроків. У літніх людей це залежить від стану здоров'я.

Підрахунок кроків може бути чудовим для того, хто досягає мети. Це може сприяти спалюванню калорій і підвищенню частоти серцевих скорочень.

Ваші рівні активності можна відстежувати, а підрахунок кроків може показати, наскільки ви прогресуєте та рухаєтеся вперед.

Підрахунок кроків разом зі здоровою їжею надзвичайно корисний для загального самопочуття.

Як збільшити кількість кроків

Щоб збільшити кількість кроків, які ви робите на день, починайте з малого. Зробіть додаткові кроки до поштової скриньки, маршируйте на місці під час перегляду телевізора або приготування їжі.