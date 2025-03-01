4 монети, за які колекціонери готові платити шалені гроші. Перевірте свої гаманці!

Ватиканська євромонета-мул з двома реверсами

Ця надзвичайно рідкісна монета є прикладом помилки карбування, коли обидві сторони мають реверс. Одна сторона зображує дизайн 20 євроцентів, а інша - 50 євроцентів. "Аверсу" на монеті просто немає. Такий незвичний екземпляр був проданий у 2008 році за 2 875 доларів.

Подібні "мули" з’являються, коли матриці від різних монет випадково поєднують під час карбування. Через свою унікальність ця монета стала справжньою рідкістю серед нумізматів.

20 євроцентів (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Французька монета 20 євроцентів з двома реверсами

Ще один приклад "мула" - французька монета номіналом 20 євроцентів. Вона має два однакових реверси з написом "20 Euro Cents" з обох боків. Попри те, що подібні штампи використовувалися в різних країнах, ця монета, ймовірно, походить із Франції.

У бездоганному стані цей рідкісний екземпляр був проданий у 2008 році за 1 265 доларів. Така помилка робить монету не тільки цінною, але й цікавою для колекціонерів по всій Європі.

20 євроцентів (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Французька монета 1 євро 2001 року з помилкою карбування

Ще одна цікава монета з Франції - це євро 2001 року, відкарбоване на пунасоні (заготовці) для монети номіналом 20 євроцентів. Через це монета мала невідповідний колір і розмір, що одразу привернуло увагу колекціонерів.

Така помилка зробила монету дуже бажаною серед нумізматів, і в 2008 році вона була продана за 920 доларів. Такі екземпляри зустрічаються надзвичайно рідко, що значно підвищує їхню цінність.

1 євро (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Французька монета 50 євроцентів на пуансоні для 2 євроцентів

Неправильний пуансон може змінити вигляд монети настільки, що вона стає унікальною. У цьому випадку монету номіналом 50 євроцентів було викарбувано на пуансоні для монети 2 євроценти.

У результаті монета набула мідного відтінку замість звичного золотистого кольору. Така помилка зробила монету рідкісною, і в 2022 році її продали за 216 доларів. Такі несподівані комбінації завжди викликають інтерес серед нумізматів.

50 євроцентів (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Цінні пробні монети та поради для пошуку рідкісних євро

Не тільки помилки карбування роблять монети цінними. Пробні монети (proof coins), хоча їх і не знайти у звичайному обігу, також мають високу вартість. Вони часто виготовляються з дорогоцінних металів, таких як золото або срібло.

Наприклад, у 2021 році Франція випустила золоту пробну монету з дизайном модного дому Dior номіналом 500 євро, яка в 2023 році була продана за 14 400 доларів. Такі монети випускаються обмеженим тиражем, що робить їх ще більш привабливими для колекціонерів.

Як знайти рідкісні монети? Варто звернути увагу на незвичні деталі:

Перевірте обидві сторони монети - якщо на них однакові реверси або елементи від різних монет, це може бути "мул".

- якщо на них однакові реверси або елементи від різних монет, це може бути "мул". Придивіться до тексту - подвійні або розмиті літери можуть свідчити про повторне штампування.

- подвійні або розмиті літери можуть свідчити про повторне штампування. Оцініть колір монети - невідповідний відтінок чи розмір можуть вказувати на використання неправильного кліше.

Завдяки великій різноманітності дизайнів євро завжди є шанс знайти рідкісну монету серед звичайної решти.

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