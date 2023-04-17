Перевірка документів? Адвокат розповів, чи законна ця основа чи "розвод"

Підстави перевірки документів (визначено ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію")

1. Якщо особа перебуває у розшуку. Тоді патрульний повинен це аргументувати, показавши конкретний письмовий документ – орієнтування, де зокрема зазначено: за що розшукують особу, який орган оголосив розшук, за якими зовнішніми ознаками тощо.

"Гіпотези та ймовірності поліцейський може залишити собі, а ви крокуйте далі. Без папірця він не поліція", - зазначив Сімутін.

2. Якщо особа вчинила чи мала намір вчинити правопорушення. Підтвердження скоєння правопорушення – це коли зловлять дома чи надійшло повідомлення про правопорушення у ділянку.

"Наберіть 102 та запитаєте чи є інформація про скоєння правопорушення у вказаний поліцейським період часу та районі", - рекомендує правозахисник.

3. Якщо людина знаходиться на режимному об'єкті. Тут все зрозуміло, крім спецстатусу блокпостів, які утворюються наказом командування та коменданта.

4. Якщо особа має речі чи заборонені законом предмети (наркотики, зброю). Ця підстава одна з найрозмитих і неконкретизованих.

"Бо якщо у вас заборонена річ, то про яку перевірку паспорта йдеться? Треба негайно затримувати! Але якщо ви несете мисливську зброю, то поліцейський може обґрунтовано перевірити ваші документи, адже для цього потрібен дозвіл", - написав адвокат.

5. Якщо людина опинилась на місці скоєння правопорушення чи ДТП. На противагу 4 пункту, це найбільш конкретизована підстава, яка не вимагає пояснень.

6. Якщо зовнішні ознаки людини дають підстави вважати, що вона причетна до правопорушення. Автомобіль до ДТП або є знаряддям скоєння правопорушення або його об'єктом. Якщо у вас під оком синець або у вашого автомобіля пошкоджено крило, формально – це може бути підставою.

"Однак потрібна конкретика: до якого правопорушення ви причетні? Знову ж таки, якщо поліцейський наполягає – зателефонуйте на 102 і запитайте за орієнтування про вчинені останнім часом у такому районі правопорушення", - рекомендує Роман.