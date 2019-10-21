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Перевернутый автобус: первые фото страшной аварии с украинцами в Румынии

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 19:13
Перевернутый автобус: первые фото страшной аварии с украинцами в Румынии
ДТП в Румынии: автобус с украинцами перевернулся (фото: коллаж РБК-Украина)

В Румынии автобус с украинцами попал в жуткое ДТП

Вчера, 20 октября, возле румынского города Бранешть произошла авария. Автобус с украинцами, который ехал из Греции в Одессу, съехал с дороги и врезался в столб, а после этого перевернулся. В сети появились первые фото происшествия.

В салоне автобуса находилось 46 украинцев. По данным местных СМИ, в аварии пострадало пять человек.

Перевернутый автобус: первые фото страшной аварии с украинцами в Румынии

ДТП в Румынии: автобус с украинцами перевернулся (фото: realitatea.net)

Правоохранители заявляют, что водитель автобуса придерживался скоростного режима, и виной ДТП послужила влажная и туманная погода. На место инцидента приехали экстренные службы.

Перевернутый автобус: первые фото страшной аварии с украинцами в Румынии

ДТП в Румынии: автобус с украинцами перевернулся (фото: adevarul.ro)

Перевернутый автобус: первые фото страшной аварии с украинцами в Румынии

ДТП в Румынии: автобус с украинцами перевернулся (фото: realitatea.net)

Напомним, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находилось 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом погибла популярная Instagram-модель Елена, которая записана под ником @kuzavini. Девушка на своем мотоцикле BMW въехала в заднюю левую часть легкового автомобиля Volkswagen, который в это время выезжал с обочины.

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