Перетворяться на кашу та злипнуться: топ-3 помилки, які всі роблять під час варіння макаронів

З приготуванням макаронів впорається кожен, але іноді вони виходять не ідеальні. Щоб вони не перетворилися у кашу та не злипались, варто уникати поширених помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Експерт з виробництва макаронних виробів Пері Іглтон розповів, що любителі макаронів у всьому світі припускаються помилок.

Недостатня кількість води

Першою помилкою, якої часто припускаються люди під час приготування макаронів, фахівець вважає недостатню кількість води при варінні.

Варити макарони в невеликій кількості води - одна з найчастіших помилок з поганими наслідками. Крохмаль від макаронів розчиняється у воді і, якщо рідини замало, то його концентрація перетворює воду на вʼязку кашу, а макарони починають злипатися.

За словами експерта, правильне співвідношення від 500 мл до 1 літра води на кожні 80-100 г макаронів. Пері Іглтон рекомендує використовувати великий посуд з високими стінками.

Класти макарони у каструлю перед закипанням

Ще одна поширена помилка - це додавати макарони в каструлю до закипання води.

Якщо додати макарони у воду перед тим, як вона закипить, то вони почнуть склеюватися. Причина в тому, що молекули води рухаються недостатньо швидко у воді, що не закипіла, а крохмаль уже почав виділятися.

Забувати перемішувати

Також не забувайте перемішувати макарони, щоб уникнути великої концентрації крохмалю.

Загалом якщо уникнути таких помилок під час приготування, то це підвищить якість вашої страви.

Які макарони обрати

Кращого варіанту, ніж вироби з твердих сортів пшениці, не існує. Плюси виробів з твердих сортів:

такі макарони мають низький глікемічний індекс, а значить не шкодять фігурі

після них довго не виникає відчуття голоду

вони не розварюються і не злипаються, на відміну від більш дешевих сортів

Хороші якісні макарони з твердих сортів пшениці трохи дорожчі, ніж прості сорти, але навіть з урахуванням високої ціни, їх перевага незаперечна.