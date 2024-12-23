Перестаньте це робити! 10 шкідливих звичок, які "вбивають" вашу побутову техніку

Ми часто не замислюємося, як наші повсякденні звички можуть вплинути на довговічність побутової техніки. Неправильна експлуатація, недбале ставлення і дрібні помилки здатні скоротити термін служби навіть найдорожчих пристроїв.

Про те, чого точно варто уникати, щоб зберегти вашу техніку у відмінному стані на довгі роки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на американський веб-сайт Kim Komando , присвячений технологіям, гаджетам і цифровій безпеці.

Прання одягу з речами в кишенях

Знову ваша пральна машина видає дивний звук? Завжди варто бути обережним під час прання, інакше можна пошкодити внутрішній барабан або інші механізми пральної чи сушильної машини.

Витягуйте монети та інші предмети з кишень перед пранням. Той самий принцип стосується тканин з металевими елементами. Рекомендується прати такі речі, як штори з металевими люверсами, у захисних мішках для одягу або аналогічних рішеннях.

Нерозумне управління вмістом холодильника

Чи знаєте ви, що добре заповнений холодильник насправді зберігає холод ефективніше, ніж майже порожній? Це правда, але переповнювати холодильник і морозильник теж не варто.

Ваш холодильник використовує вентиляційні отвори для підтримки циркуляції холодного повітря всередині. Постарайтеся не блокувати ці важливі механізми, особливо в морозильній камері.

Не варто переповнювати холодильник і морозилку (ілюстративне фото: Freepik)

Використання неправильних засобів для чищення

Правильне чищення побутової техніки з використанням відповідних засобів гарантує довгий термін служби. Турбота в цьому питанні максимально збільшує вашу інвестицію і дає змогу техніці працювати як нова.

Побутові предмети, призначені для роботи при високій температурі, такі як конфорки на плиті або старі радіатори, слід чистити відповідно до інструкцій виробника. Якщо сумніваєтеся, рекомендується звернутися до офіційного сайту бренду для отримання додаткової інформації та запобігання корозії та інших проблем.

Правильне чищення побутової техніки гарантує довгий термін служби (ілюстративне фото: Freepik)

Перевантаження пральної та посудомийної машини

Напівпорожня посудомийна машина може здатися марнотратством. Однак додаткове повітря забезпечує більш якісне миття кожного посуду. Багато мийного засобу і води, а також більше простору між посудом означають чистіші результати під час кожного миття.

Пральна машина також має використовуватися відповідно до інструкцій виробника, щоб забезпечити оптимальну роботу. Помірне завантаження допоможе машині працювати ефективно і не вийде з ладу через перевантаження, включаючи зайву воду.

Не перевантажуйте посудомийну машину (ілюстративне фото: Freepik)

Залишення ворсу в сушарці

Залишення ворсу у фільтрі робить збір залишків тканини складнішим для пристрою. Це також становить небезпеку загоряння. Якщо не чистити його занадто довго, можна заблокувати вентиляційну трубу, що призведе до неприємних наслідків.

Використання важких чавунних каструль на керамічній плиті

Керамічні плити елегантні та розкішні, але потребують часу, уваги та грошей на обслуговування. Вони легко можуть подряпатися або бути пошкоджені посудом із грубим дном, як чавунні каструлі.

Тим, хто вже володіє такою плитою, рекомендується використовувати каструлі та сковорідки з гладким дном і уникати їх переміщення по поверхні.

Якщо ви віддаєте перевагу готувати в чавунному посуді, краще вибрати звичайну плиту, а не скляну або керамічну.

Використання брудної духовки

Це не тільки ваша звичайна духовка. Брудні мікрохвильовки, тостери та інші пристрої, що використовують тепло, такі як класичні тостери, також потребують регулярного чищення та обслуговування.

Навіть якщо ви дуже акуратно використовуєте духовку, олія і частки їжі можуть осідати всередині і згоряти при кожному наступному використанні. Це не тільки неприємно, але також може знизити ефективність нагрівальних елементів пристрою.

Зберігайте духовку в чистоті (ілюстративне фото: Freepik)

Занадто багато засобу для прання в пральній машині

Ця поширена звичка не тільки призводить до великої кількості піни, а й не є оптимальною для роботи пральної машини, яка повинна використовувати мінімальну кількість мийного засобу для найкращих результатів.

Якщо вам не подобається відчуття ковзаючого барабана, спробуйте зменшити кількість мийного засобу. Також варто розглянути використання натуральних брендів без барвників та інших шкідливих добавок. Це корисно для машини і ще більш корисно для вас і вашої родини.

Не додавайте занадто багато засобу для прання в машинку (ілюстративне фото: Freepik)

Пуск гарячої води в подрібнювач

Навпаки, гаряча вода розчиняє жир і сало, які можуть забити труби та спричинити неприємні запахи. Краще використовувати холодну воду. Для очищення можна застосовувати оцет, соду і лимони - ці кислоти допоможуть видалити накопичений бруд і запахи.

Залишення фільтрів повітря без заміни

Фільтри повітря можна знайти всюди в сучасному будинку - від вентилятора над плитою до опалювальної системи. Що більше сміття забиває фільтри, то важче працює обладнання, щоб компенсувати навантаження.

Це одна з найважливіших порад з обслуговування будинку. Це економить енергію, знижує витрати і допомагає вам максимально ефективно використовувати практично всі побутові прилади. Чисте повітря в будинку - ще один величезний бонус.