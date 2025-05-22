Перестаньте робити це! Помилки з дезодорантом, які псують все

Як правильно користуватися дезодорантом?

Хоча аерозольні дезодоранти поширені, багато хто натомість використовує кулькові. Ці варіанти не тільки кращі для навколишнього середовища, вони також менш схильні залишати плями - і їх можна наносити більш непомітно, якщо ви відчуваєте себе не надто свіжим. Але скільки ж насправді потрібно "катати" ваш дезодорант?

Мабуть, більшість із нас робить це занадто багато. Співзасновник бренду натуральних дезодорантів Make Waves Олівер Батіст каже, що насправді нам потрібно лише два-три рухи на кожну пахву. Більшість людей, за його словами, використовують набагато більше.

"Мене завжди дивує, як часто люди надмірно використовують дезодорант, деякі наносять від п'яти до десяти рухів дезодоранту на кожну пахву. При нанесенні кулькового дезодоранту слід використовувати лише два-три рухи продукту на пахву", - сказав він.

І це не просто марна трата дезодоранту - надмірне використання може спричинити й інші проблеми.

"Використання занадто великої кількості дезодоранту може призвести до надлишку продукту, який буде сохнути набагато довше, потенційно спричиняючи потрапляння продукту на одяг та утворення плям. Всупереч поширеній думці, використання більшої кількості дезодоранту не підвищить його ефективність", - продовжив Олівер.

І це не єдина помилка, яку багато хто з нас робить. Олівер також сказав, що повторне нанесення дезодоранту протягом дня, якщо вам стало трохи спекотно та спітніло, насправді робить його менш ефективним.

"У спекотніші дні у вас може виникнути спокуса нанести ще один шар обраного дезодоранту, але це не завжди матиме бажаний ефект. Нанесення дезодоранту поверх старого шару, нанесеного раніше вдень, без попереднього очищення пахв, може призвести до зниження ефективності та, в деяких випадках, спричинити подразнення через накопичення продукту", - повідомив експерт.

"Якщо ви відчуваєте, що ваш дезодорант потрібно нанести повторно, спочатку якомога краще очистіть пахви теплою водою або вологою серветкою. Це допоможе вам почуватися набагато свіжіше та забезпечить максимально можливу ефективність використовуваного продукту", - порадив Олівер Батіст.