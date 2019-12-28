Пересмотрите свой рацион: Супрун поделилась неожиданными фактами о еде

Уляна Супрун советует пересмотреть свой рацион. Экс-чиновник и врач объяснила, насколько важно потреблять мясо и можно ли его заменить растительной пищей.

По словам Супрун, к вопросу питания стоит относится более взвешенно и определить, какой способ наиболее полезен именно для Вашего здоровья.

Отмечается, что среднее количество потребления мяса глобально растет, что обусловлено увеличением доходов населения и ростом числа людей на планете.

Супрун рассказала что нужно знать о правильном рационе

"Темпы роста в различных регионах отличаются: в странах с высоким уровнем дохода оно является статическим или уменьшается, в странах со средним уровнем дохода - умеренно растет, тогда как в странах с низким уровнем доходов потребление мяса в среднем низкое одновременно стабильно. Количество потребления мяса также зависит от культурных аспектов", - указывается в сообщении.

К слову, продукты животного происхождения имеют более пагубное влияние на окружающую среду по сравнению с производством других продуктов, влияя на выбросы парниковых газов, использование земель и потерю биоразнообразия.

На производство мяса приходится 73% использования антибиотиков в мире. Это вносит свой вклад в формирование устойчивости бактерий к лекарствам - антибиотикорезистентности.

Эксперт советует тип питания при котором рацион человека базируется на растительной пище и иногда животной. Он включает в себя такие принципы:

Есть преимущественно фрукты, овощи, бобовые и цельные зерна.

Сосредоточиться больше на получении протеина растительного происхождения, а не животного.

Только время от времени включать в рацион мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения. Также важно отдавать предпочтение органическому мясу.

Ограничить потребление сахара и сладостей.

"Такой рацион имеет множество преимуществ для здоровья, связанные со снижением и контролем веса, улучшением показателей метаболического здоровья (уровня глюкозы, холестерина, профиля липопротеидов) показателей артериального давления, полезнее для здоровья кишечника, уменьшенного риска сердечно сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа", - подытожила врач.