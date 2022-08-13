Переселенцы в Киеве получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

Поняв, что в Харькове оставаться опасно, Виктория с мужем и ребенком уехали из города. Как тогда казалось - ненадолго... Сначала остановились в Мукачево, позже переехали в Киев.

В столичном управлении социальной защиты населения Днепровского района Виктория получила продуктовый набор от Фонда Рината Ахметова.

"Я считаю, что любая помощь нужна. Большое спасибо за то, что есть люди, которые помогают. В наше время важно быть неравнодушным", - поблагодарила женщина за полученную гуманитарную поддержку от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.