Для переселенців із Селидового у Кам‘янському триває видача проднаборів від Фонду Ахметова

Евакуація із Селидівської громади Донецької області триває. Чимало людей облаштовуються у Кам‘янському, що на Дніпропетровщині. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу продуктових наборів. Видачі здійснюються у гуманітарному хабі "СЕЛИДОВЕ.UA".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Ми не красномовні, але це дуже й дуже важлива підтримка для нас. Ми отримуємо її вперше і вдячні, адже це питання виживання", - говорить багатодітна мама із Селидового Оксана.

І додає, що кожна новина про наслідки війни у її місті відгукується у серці глибоким болем.

"Дякуємо воєнній адміністрації міста Селидового та Фонду Ріната Ахметова за надання гуманітарної допомоги, вона дуже потрібна у наш військовий час", - говорить переселенка із Селидового Анна.

Центр для ВПО "СЕЛИДОВЕ.UA" почав працювати у Камянському у серпні. За словами його співробітниці Наталії Анохіної, для людей які перемістилися з гарячих точок це більше, ніж необхідність:

"Із Фондом Ріната Ахметова ми знайомі давно і це завжди вчасна підтримка. Зараз дуже багато людей виїхало, зокрема, до Дніпропетровської та до Київської областей. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю", - говорить пані Наталя.

Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.