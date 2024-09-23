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Переселенці зі Світлодарської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова

Фото: переселенці зі Світлодарської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду))
Автор: Олександр Мороз

У Полтавському хабі для переселенців зі Світлодарської громади триває видача продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Ця допомога призначається для ВПО з цієї громади, які належать до незахищених категорій:

  • родини із дітьми;
  • особи з інвалідністю;
  • люди похилого віку;
  • малозабезпечені родини.

У складі кожного набору продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат Ахметов