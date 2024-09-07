Переселенці з Маріуполя у Тернополі отримують допомогу від Фонду Ахметова

Маріупольці, які живуть у різних містах, продовжують отримувати підтримку від Фонду Ріната Ахметова. Наразі у хабі "ЯМаріуполь" у Тернополі розгорнулися видачі наборів із продуктами тривалого зберігання.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повыдомлення фонду.

Загалом протягом літа через центри підтримки "ЯМаріуполь" фонд передав людям 20 тисяч продуктових наборів. У кожному — макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво та соняшникова олія.

Протягом 2022-2023 років для центрів "ЯМаріуполь" у різних містах Фонд Ріната Ахметова передав понад 55 тисяч продуктових наборів та 40 тисяч гігієнічних наборів.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU