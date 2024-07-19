Переселенці з Луганщини у Дніпрі почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова

Для людей, які евакуювалися з тимчасово окупованої Луганської області, триває видача допомоги. Отримати її можуть переселенці, які зареєстровані у Кремінському та Лисичанському хабах. Фонд Ріната Ахметова спрямував до них 2 тисячі наборів із найбільш необхідними продуктами харчування.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.