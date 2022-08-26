Где переселенцам в Запорожье получить продуктовые наборы от Фонда Ахметова

На этот раз - более 700 наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

Всего фонд уже передал в центр более 36 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.