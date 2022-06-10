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Переселенка в TikTok обзывала украинок "козами", отсиживаясь в "конченом Львове": люди не стерпели

Коллаж РБК-Украина: во Львове проучили переселенку за украинофобские высказывания
Автор: Владимир Костырин

Переселенка, нашедшая во время войны убежище во Львове, в TikTok записывала видео с грубыми высказываниями о самом городе, его жительницах, критиковала украинский язык и продвигала тезы "русского мира". На поток оскорбительных высказываний обратили внимание львовяне - пользователи сети, и призвали женщину к ответу.

О ситуации рассказала Вера Андрийчук в своем Facebook.

Львовянка вместе с другими активистами обратилась к женщине с ником "vlada_sergeevna" с просьбой удалить записанное в ТикТок видео с возмутительными, по убеждению граждан, словами об украинцах, и записать новое с извинениями, чтобы предотвратить возможный "самосуд".

После горячей дискуссии в чате переселенка сначала согласилась с условием выплаты ей денежного вознаграждения 100 долларов, но потом "включила заднюю".

Андрийчук выложила в сети скрины их переписки и видео, записанные недовольной гостьей Львова.

Активисты также выяснили, что проживает дама в Винниках с маленьким ребенком, получает помощь как ВПЛ, а муж ее якобы получил повестку в армию, но в военкомат не явился и тоже отсиживается в "конченом Львове".

Фото: скрины переписки (facebook.com / Віра Андрійчук)

Закончилось все тем, что о ситуации в интернете узнали хозяева квартиры, в которой остановилась женщина. Они не пожелали иметь такую квартирантку и попросили ее на выход.

"Через добрых людей поступает информация, что их выселяют, поскольку владельцы квартиры из Подборцев ранее уже видели мое видео. Внимание! С владельцами мы не связывались и никто не просил их выселять. Арендодатели самостоятельно приняли такое решение. Девушке воздалось по ее заслугам", - пишет Андрийчук.

Также она делает такой вывод: не трогайте львовских барышень, не называйте их "козами", и имейте уважение к старшим, не от легкой доли торгующим на рынках.

"А дама найдет себе квартиру и будет дальше сеять раздор между людьми и выражать недовольство!.. Интернет-войска работают! Не дадим порочить язык и родину!" - резюмирует пани Вера.

Видео: во Львове переселенка грубо высказывалась о местных жительницах и критиковала украинский язык

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