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Переселенка из Херсона рассказала о гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

Фото: переселенка из Херсона рассказала о гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова оказывает гуманитарную помощь перемещенным лицам по всей Украине. На днях Мария, переселенка из Херсона, получила продуктовый набор от фонда в Киеве.

Полномасштабная война для Марии началась в пять утра 24 февраля. Тогда оккупанты обстреляли аэродром в Чернобаевке, возле которого женщина жила с семьей.

После недели в подвале Мария с мужем и детьми решили попробовать вырваться из оккупированного города. Это было непросто: ежедневно с пяти утра до восьми вечера они пытались уехать, надеясь, что пропустят. Наконец - удалось.

Сегодня семья переселенцев живет в Киеве, где Мария и ее муж ищут работу. Недавно женщина обратилась в один из районных территориальных центров социального обслуживания населения, где получила гуманитарную помощь от Фонда Ахметова.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". Всего с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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Гуманитарная помощьПереселенцы с Донбасса