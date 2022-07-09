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Переселенец из Мариуполя рассказал об эвакуации из города

Фото: переселенец из Мариуполя рассказал об эвакуации из города (пресс-служба Фонда Ахметова)
Автор: Александр Мороз

Сергей - житель Мариуполя. В прошлом он профессиональный футболист, а до недавнего времени - главный тренер юношеской команды ФК "Мариуполь". На протяжении места мужчина вместе со своей семьей был вынужден скрываться от обстрелов в подвалах.

Своей историей эвакуации он поделился с Фондом Рината Ахметова.

"Наш дом был расположен в 5 минутах от Азовстали. Поэтому можно сказать, что с нашего района все началось и фактически им закончилось", - рассказывает Сергей.

К тому времени зеленых коридоров уже не было, поэтому эвакуироваться из города пришлось на свой страх и риск. Присоединившись к колонне из десяти машин, Сергей принял решение двигаться в направлении Запорожья. Дорога была сложной: чтобы добраться до города, нужно было преодолеть 18 вражеских блокпостов.

Сейчас семья поселилась в Оболонском районе Киева. Как переселенцы семья получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в районном управлении социальной защиты населения.

"Раньше мы только видели и слышали о Фонде Рината Ахметова, а теперь столкнулись уже напрямую. Большое спасибо за помощь и поддержку", - поблагодарил мужчина.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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МариупольПереселенцы с Донбасса