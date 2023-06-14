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Перерви на обід замало: скільки потрібно відпочивати під час робочого дня

Скільки потрібно відпочивати під час робочого дня (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Румунські вчені провели дослідження та з'ясували, скільки часу людина повинна відпочивати під час робочого дня. Також вони пояснили, чому однієї обідньої перерви недостатньо.

Результати дослідження вчені опублікували на сайті Inverse.

Скільки потрібно відпочивати

Зазвичай під час робочого дня люди виділяють близько однієї години на обідню перерву. Як заявили вчені, для людини цього недостатньо.

Румунські вчені близько 30 років проводили дослідження про необхідну кількість відпочинку під час робочого дня.

У досліджені взяли участь понад дві тисячі осіб. Вони проаналізували тип виконуваної роботи, місце та як перерва вплинула на роботу.

Як виявилось, для ефективного та якісного виконання завдань людині потрібно декілька мікроперерв, аби вона мала змогу відволіктись думками, порухатись та перекусити.

Румунський психолог Патриція Албулеску розповіла, коли людині замало перерв, то вона вичерпує усі свої сили та виконує роботу гірше.

Відрив від роботи, навіть невеликий, оновлює мотиваційні та когнітивні механізми та сприяє кращому стану здоров'я.

В ідеалі потрібно робити перерви тривалістю 10 хвилин кілька разів на день та одну велику - 30 хвилин.

За словами вчених, саме стільки часу необхідно для відновлення мозку та продуктивного дня.

Як корисно використати обідню перерву

Прогулянка

Постійно сидіти на одному місці в замкненому просторі не можна. Потрібно виходити гуляти на свіжому повітрі. Це корисно робити, навіть якщо працюєш із дому.

Зокрема, якщо довго сидіти в одній кімнаті, то може заболіти голова. Також варто часто провітрювати приміщення.

Зустрітись з друзями

Якщо ви з другом працюєте недалеко одне від одного, то можна зустрітися і випити чашку кави. Це допоможе відволіктись та освіжити думки.

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