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Перенес два инсульта: известный футболист умер в возрасте 40 лет (фото)

STYLERЖизнь    22.08.2019 - 17:45
Перенес два инсульта: известный футболист умер в возрасте 40 лет (фото)
Умер футболист Джуниор Агого (фото: pixabay.com)

Футболист за свою карьеру играл за девять английских клубов

Известный футболист Джуниор Агого, выходец из Африки, игравший за английские кубки, умер в возрасте 40 лет. Об этом пишет ВВС.

Экс-форвард английских клубов скончался в Лондоне, где проживал после завершения футбольной карьеры с матерью.

Джуниор Агого так и не смог полностью восстановиться после двух инсультов, которые перенес в 2014 и 2015-м годах. Первый приступ случился спустя два года после того, как футболист "вышел на пенсию", тогда спортсмену было всего лишь 33 года.

Перенес два инсульта: известный футболист умер в возрасте 40 лет (фото)

Джуниор Агого (фото: theafricandream.net)

После второго инсульта футболист потерял чувствительность в правой руке и испытывал проблемы с речью.

Агого был чемпионом американской лиги MLS в составе "Сан-Хосе Эртквейкс" и бронзовым призером Кубка Африки в составе сборной Ганы.

За свою футбольную карьеру он успел поиграть за девять клубов Британии, среди них "Шеффилд Уэнсдей", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Ноттингем Форест".

Перенес два инсульта: известный футболист умер в возрасте 40 лет (фото)

Джуниор Агого (фото: theafricandream.net)

Он также выходил на поле за команды США, Египта и Кипра. Последним клубом Агого стал шотландский "Хиберниан".

За сборную Ганы Джуниор Агого провел 27 матчей, в которых забил 12 мячей.

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