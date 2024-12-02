Переможниця "Холостяка" у спідньому похизувалася фігурою після двох вагітностей

Так, Олександра опублікувала ролик, на якому у спідньому похвалилася струнким тілом.

Зі слів молодої матусі, за другою освітою вона - дієтолог. Саме за допомогою правильного харчування їй вдалося привести своє тіло у норму після народження двох дітей.

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“Але! Якщо у твоїй голові хаос, то навіть харчування не допоможе. Тому важливо поєднати душу та тіло", - порадила Саша.

У цьому, зізналася блогерка, їй допомагають медитації.

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали зірку "Холостяка" компліментами.

Прекрасна фігура

Яке тіло гарне

Фігура просто космос

Яка ти розумничка

Що відомо про особисте життя Саші Шульгіної

Блогерка вже багато років живе в США, куди вона переїхала незадовго після завершення проєкту "Холостяк".

Там вона познайомилася з майбутнім чоловіком, імені якого досі не розвекретила. Називає Шульгіна коханого "Суперменом".

Олександра Шульгіна з чоловіком (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Олександра каже, що її коханий - не американець, йому 44 роки. Коли чоловікові було 23, він переїхав один в Америку. Він сам з Болівії, але в нього 85% хорватської крові.

У січні 2022 року пара заручилася, але подробиць про їхнє весілля досі немає. Олександра не публікувала жодних фото з церемонії, тому, ймовірно, цього ще не сталося.

У тому ж році блогерка стала мамою вперше. У липні того ж року вона поділилася радісною новиною, опублікувавши відео з пологового будинку, на якому ніжно тримала свою донечку на руках і сяяла від щастя.

Олександра Шульгіна зі старшою донькою (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

У 2023-му Шульгіна стала мамою вдруге. У пари народилася ще одне донечка, яку вони назвали Аспен, що в перекладі означає "осика".

Олександра Шульгіна з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)