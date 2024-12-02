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Переможниця "Холостяка" у спідньому похизувалася фігурою після двох вагітностей

Олександра Шульгіна (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк" з Максом Чмерковським, блогерка Олександра Шульгіна, продемонструвала свою фігуру після двох вагітностей, а також розповіла, як їй вдалося схуднути.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 37-річної мами двох доньок.

Так, Олександра опублікувала ролик, на якому у спідньому похвалилася струнким тілом.

Зі слів молодої матусі, за другою освітою вона - дієтолог. Саме за допомогою правильного харчування їй вдалося привести своє тіло у норму після народження двох дітей.

Скріншот

“Але! Якщо у твоїй голові хаос, то навіть харчування не допоможе. Тому важливо поєднати душу та тіло", - порадила Саша.

У цьому, зізналася блогерка, їй допомагають медитації.

 

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали зірку "Холостяка" компліментами.

  • Прекрасна фігура
  • Яке тіло гарне
  • Фігура просто космос
  • Яка ти розумничка

Що відомо про особисте життя Саші Шульгіної

Блогерка вже багато років живе в США, куди вона переїхала незадовго після завершення проєкту "Холостяк".

Там вона познайомилася з майбутнім чоловіком, імені якого досі не розвекретила. Називає Шульгіна коханого "Суперменом".

Олександра Шульгіна з чоловіком (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Олександра каже, що її коханий - не американець, йому 44 роки. Коли чоловікові було 23, він переїхав один в Америку. Він сам з Болівії, але в нього 85% хорватської крові.

У січні 2022 року пара заручилася, але подробиць про їхнє весілля досі немає. Олександра не публікувала жодних фото з церемонії, тому, ймовірно, цього ще не сталося.

У тому ж році блогерка стала мамою вперше. У липні того ж року вона поділилася радісною новиною, опублікувавши відео з пологового будинку, на якому ніжно тримала свою донечку на руках і сяяла від щастя.

Олександра Шульгіна зі старшою донькою (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

У 2023-му Шульгіна стала мамою вдруге. У пари народилася ще одне донечка, яку вони назвали Аспен, що в перекладі означає "осика". 

Олександра Шульгіна з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

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