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У переможеця Євробачення 2024 Nemo забрали кришталевий кубок: що відомо

Nemo (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У переможця Євробачення 2024, швейцарського співака Nemo, забрали кришталевий мікрофон, який він випадково розбив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста, відео якого з’явилося у TikTok.

Деталі

Так, зі слів Nemo, організатори забрали у нього приз після фотосесії та пресконференції.

Наразі учасник шоу не впевнений, чи буде йому повернуто нагороду, оскільки не було дано чітких обіцянок.

"Ми точно не знаємо що трапилося, але він (кришталевий мікрофон – ред.) не в моїй валізі, тому ми працюємо над тим, щоб знайти його знову. Я правда не знаю, де він зараз", - сказав виконавець.

Він також пожартував, заявивши, що почав проводити власне розслідування, і висловив припущення про те, що оргкомітет може відправити нагороду поштою згодом.

"Вони дали мені новий, коли мій зламався. Потім вони забрали його, бо це був неофіційний приз, а запасний", - додав Немо.

 

Нагадаємо, під час переможного виступу на конкурсі Євробачення 2024, володар кришталевого мікрофона, небінарний Nemo зі Швейцарії, випадково розбив свою статуетку, коли "впав" на коліна, не оцінивши свою силу.

На щастя, ситуація завершилася добре: їм принесли ще одну нагороду, хоча без принтів цьогорічного заходу.

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