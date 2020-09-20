Переход на зимнее время в Украине: когда и куда перевести часы

В Украине в 2020 году традиционно переведут часы на зимнее время. Стрелки нужно направить на час назад в последнее воскресенье октября - 25 числа. Сделать это нужно в ночь с субботы на воскресенье в 4:00.

Что нужно знать о переводе часов, и как это может отразиться на нашем здоровье - читайте в материале Styler.

Отметим, что на эту дату запланированы местные выборы, поэтому нужно особенно внимательно следить за ходом времени. Правда, современные гаджеты делают это автоматически, а вот стрелки настенных и наручных часов нужно будет покрутить. И лучше сделать это заранее - перед отходом ко сну.

Кроме того, стоит позаботиться о том, чтобы не перепутать время поездок в воскресенье, 25 октября. В билетах, на табло вокзалов и аэропортов время будет указано уже по-новому.

Зачем переводят время и почему это плохо для здоровья

Изначально переход часов на летнее и зимнее время был введен, чтобы сэкономить электроэнергию. Но в наше время экономия получается сравнительно небольшой - всего 1-3%. Многие страны уже отказались от такой практики.

Ведь такой сбой во времени может приводить к ухудшению общего самочувствия, настроения, бессонницы, избыточной усталости и утомляемости. В конечном итоге наступают депрессивные состояния.

Медики утверждают, что перевод часов негативно сказывается на организме: у людей нарушается сон, они тяжело адаптируются и испытывают два раза в год стресс. От этого начинают обостряться хронические болезни и существенно падает работоспособность.

Как адаптироваться к переходу времени

Чтобы минимизировать стресс от перевода стрелок часов, врачи рекомендуют начинать подготовку за несколько недель - высыпаться, хорошо питаться, гулять на свежем воздухе и сдвигать отход ко сну и подъем на 15 минут каждый день.

Кроме того, стоит отказаться от тяжелой пищи, алкоголя, бодрящих напитков и курения. Важно в это время минимизировать стресс для организма.

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