Перехід на зимовий час: психолог дала 6 порад для адаптації після переведення годинників

Як адаптуватися до переходу на зимовий час

Відкоригуйте свій графік сну

За кілька днів до переведення стрілок лягайте спати трохи раніше, ніж зазвичай. Наприклад, на 15-30 хвилин. Так організм звикне до такої зміни без зайвого стресу.

Відмовтеся від кофеїну та енергетиків

Хоча б на короткий час відмовтеся від вживання енергетичних напоїв та кофеїну. Саме вони можуть посилити почуття втоми.

Скажіть "ні" гаджетам напередодні сну

За годину до сну відкладіть всі гаджети, дайте організму заспокоїтися та підготуватися до відпочинку.

Подбайте про ритуали для розслаблення

Створіть ритуали перед сном, які сприятимуть синхронізації з новим часом. Це може бути тепла ванна, слухання спокійної музики тощо. Це допоможе зменшити занепокоєння та покращити якість сну.

Розпочніть ранок зі світла

Відкривайте штори, щойно прокинетеся. Вплив світла допоможе вашому мозку прокинутися, покращити настрій та когнітивні функції.

Готуйтеся до сну за годину

Починайте приготування до відпочинку за годину до моменту, коли приходить час для сну. Забезпечте тишу та зменште освітленість спальні під час сну. Приберіть усі електронні пристрої.

Що відомо про переведення годинників у неділю

Нагадаємо, що у ніч на 27 жовтня (а саме о 04:00) українці востаннє, як очікується, будуть переводити годинники на годину назад.

У липні 2024 року українські парламентарії підтримали ініціативу про відмову від переходу на літній час. Це рішення було прийнято з метою стабілізувати біоритми людей та уникнути додаткового навантаження на організм. Однак, для того, щоб зміни набрали чинності, закон має бути підписаний Президентом України. Чого наразі ще не сталося.

Що це означає для українців? Якщо закон буде підписаний, то з 2025 року ми більше не будемо переводити годинники двічі на рік. Це означає, що в Україні буде встановлено постійний "зимовий час".