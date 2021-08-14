Перегрев и тепловой удар у детей: медики рассказали о симптомах и как оказать помощь
В Украину в ближайшие дни снова вернется жара, и в такие периоды важно помнить о рисках не только перегрева, но и тепловых ударов вследствие воздействия солнечных лучей и высокой температуры воздуха. В Минздраве дали ряд рекомендаций родителям, как распознать первые признаки такой опасности в жаркую погоду для детей и оказать первую помощь.
Полезные советы опубликованы на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Специалисты обратили внимание, что в жару наш организм может страдать от перегреваний, и особенно это опасно для малышей.
Перегрев у детей может произойти из-за длительного пребывания в жаркую погоду на улице, во время активных физических нагрузок (игры, спорт) - причем даже внезапно.
Тепловым ударом является патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма. Солнечный удар - разновидность теплового, который возникает из-за прямого действия солнечных лучей на голову.
У ребенка тепловой удар может случиться, если он одет слишком тепло, пьет недостаточно жидкости, или имеет избыточный вес. А тепловой удар может возникнуть и в помещении, если там жарко и душно. Прогулки под солнцем с непокрытой головой способны привести к солнечному удару.
Какие симптомы перегревания
- вялость;
- тошнота
- головокружение
- сильное потоотделение;
- жажда;
- повышение температуры тела.
Какие симптомы теплового удара
- отсутствие пота;
- горячая покрасневшая кожа;
- головная боль или головокружение;
- спутанность сознания;
- тошнота, рвота;
- судороги;
- сильный и учащенный пульс;
- обморок;
- высокая температура тела (39-41 градусов).
Первая помощь ребенку при перегревании
- Отнесите ребенка с прямого солнечного света в прохладное помещение и положите на спину.
- Расстегните одежду.
- Давайте пить воду каждые 10-15 минут.
- Прикладывайте к коже малыша мокрую прохладную ткань, включите кондиционер или вентилятор, или обмахивайте ребенка полотенцем.
Первая помощь ребенку при тепловом ударе
- Отведите ребенка в тень или прохладное помещение, положите на спину, приподняв ноги. Расстегните или снимите с малыша одежду.
- Вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру "103" или "112".
- Охладите тело ребенка - помогут холодная ванна, душ или компрессы из смоченной в воде тканью. Продолжайте это делать, пока не почувствуете, что кожа уже не такая горячая или пока не прибудут врачи.
- Когда температура тела снизится, вытрите ребенка, уложите и накройте сухой простыней.
- Давайте много пить, воду при этом можно немного подсолить.
- Обмахивайте ребенка полотенцем или поместите его рядом с вентилятором или кондиционером. Если температура тела снова поднимется, повторите одну из охлаждающих процедур.
При этом важно знать, что при тепловом ударе нельзя давать ребенку лекарства или тонизирующие средства - к примеру крепкий чай или кофе!
Напомним, ранее ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.
Также мы писали о том, какие продукты могут спровоцировать тепловой удар, и что категорически нельзя есть в жару.