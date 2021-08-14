Перегрів і тепловий удар у дітей: медики розповіли про симптоми та як надати допомогу

В Україну найближчими днями знову повернеться спека , і в такі періоди важливо пам'ятати про ризики не тільки перегріву, але і теплових ударів внаслідок впливу сонячних променів і високої температури повітря. У МОЗ дали ряд рекомендацій батькам, як розпізнати перші ознаки такої небезпеки в спекотну погоду для дітей і надати першу допомогу.

Фахівці звернули увагу, що в спеку наш організм може страждати від перегрівань, і особливо це небезпечно для малюків.

Перегрів у дітей може статися через тривале перебування в спекотну погоду на вулиці, під час активних фізичних навантажень (ігра, спорт) - причому навіть раптово.

Тепловим ударом є патологічний стан, обумовлений загальним перегріванням організму. Сонячний удар - різновид теплового, який виникає через прямі дії сонячних променів на голову.

У дитини тепловий удар може трапитися, якщо вона одягнена занадто тепло, п'є недостатньо рідини, або має надмірну вагу. А тепловий удар може виникнути й у приміщенні, якщо там спекотно і душно. Прогулянки під сонцем з непокритою головою здатні привести до сонячного удару.

Які симптоми перегрівання

млявість;

нудота;

запаморочення;

сильне потовиділення;

спрага;

підвищення температури тіла.

Які симптоми теплового удару

відсутність поту;

гаряча почервоніла шкіра;

головний біль або запаморочення;

сплутаність свідомості;

нудота, блювота;

судоми;

сильний і прискорений пульс;

непритомність;

висока температура тіла (39-41 градусів).

Перша допомога дитині при перегріванні

Віднесіть дитину з прямого сонячного світла в прохолодне приміщення і покладіть на спину. Розстебніть одяг. Давайте пити воду кожні 10-15 хвилин. Прикладайте до шкіри малюка мокру прохолодну тканину, включіть кондиціонер чи вентилятор, або обмахуйте дитину рушником.

Перша допомога дитині при тепловому ударі

Відведіть дитину в тінь або прохолодне приміщення, покладіть на спину, піднявши ноги. Розстебніть або зніміть з малюка одяг. Викличте екстрену медичну допомогу за номером "103" або "112". Охолодіть тіло дитини - допоможуть холодна ванна, душ або компреси зі змоченою у воді тканиною. Продовжуйте це робити, поки не відчуєте, що шкіра вже не така гаряча або поки не прибудуть лікарі. Коли температура тіла знизиться, витріть дитину, укладіть і накрийте сухим простирадлом. Давайте багато пити, воду при цьому можна трохи підсолити. Обмахуйте дитину рушником або помістіть її поруч з вентилятором або кондиціонером. Якщо температура тіла знову підніметься, повторіть одну з охолоджуючих процедур.

При цьому важливо знати, що при тепловому ударі не можна давати дитині ліки або тонізуючі засоби - наприклад міцний чай або каву!