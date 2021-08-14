Перегрів і тепловий удар у дітей: медики розповіли про симптоми та як надати допомогу
В Україну найближчими днями знову повернеться спека, і в такі періоди важливо пам'ятати про ризики не тільки перегріву, але і теплових ударів внаслідок впливу сонячних променів і високої температури повітря. У МОЗ дали ряд рекомендацій батькам, як розпізнати перші ознаки такої небезпеки в спекотну погоду для дітей і надати першу допомогу.
Корисні поради опубліковані на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Фахівці звернули увагу, що в спеку наш організм може страждати від перегрівань, і особливо це небезпечно для малюків.
Перегрів у дітей може статися через тривале перебування в спекотну погоду на вулиці, під час активних фізичних навантажень (ігра, спорт) - причому навіть раптово.
Тепловим ударом є патологічний стан, обумовлений загальним перегріванням організму. Сонячний удар - різновид теплового, який виникає через прямі дії сонячних променів на голову.
У дитини тепловий удар може трапитися, якщо вона одягнена занадто тепло, п'є недостатньо рідини, або має надмірну вагу. А тепловий удар може виникнути й у приміщенні, якщо там спекотно і душно. Прогулянки під сонцем з непокритою головою здатні привести до сонячного удару.
Які симптоми перегрівання
- млявість;
- нудота;
- запаморочення;
- сильне потовиділення;
- спрага;
- підвищення температури тіла.
Які симптоми теплового удару
- відсутність поту;
- гаряча почервоніла шкіра;
- головний біль або запаморочення;
- сплутаність свідомості;
- нудота, блювота;
- судоми;
- сильний і прискорений пульс;
- непритомність;
- висока температура тіла (39-41 градусів).
Перша допомога дитині при перегріванні
- Віднесіть дитину з прямого сонячного світла в прохолодне приміщення і покладіть на спину.
- Розстебніть одяг.
- Давайте пити воду кожні 10-15 хвилин.
- Прикладайте до шкіри малюка мокру прохолодну тканину, включіть кондиціонер чи вентилятор, або обмахуйте дитину рушником.
Перша допомога дитині при тепловому ударі
- Відведіть дитину в тінь або прохолодне приміщення, покладіть на спину, піднявши ноги. Розстебніть або зніміть з малюка одяг.
- Викличте екстрену медичну допомогу за номером "103" або "112".
- Охолодіть тіло дитини - допоможуть холодна ванна, душ або компреси зі змоченою у воді тканиною. Продовжуйте це робити, поки не відчуєте, що шкіра вже не така гаряча або поки не прибудуть лікарі.
- Коли температура тіла знизиться, витріть дитину, укладіть і накрийте сухим простирадлом.
- Давайте багато пити, воду при цьому можна трохи підсолити.
- Обмахуйте дитину рушником або помістіть її поруч з вентилятором або кондиціонером. Якщо температура тіла знову підніметься, повторіть одну з охолоджуючих процедур.
При цьому важливо знати, що при тепловому ударі не можна давати дитині ліки або тонізуючі засоби - наприклад міцний чай або каву!
Нагадаємо, раніше науковці назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.
Також ми писали про те, які продукти можуть спровокувати тепловий удар, і що категорично не можна їсти в спеку.