Передвісник Чорнобиля. Де й коли сталася одна з найстрашніших ядерних аварій в історії людства

Основне про АЕС

АЕС Три-Майл-Айленд (Three Mile Island) була збудована на річці Сасквеганна неподалік американського міста Гаррісбург у штаті Пенсильванія.

На цій АЕС використовували водно-водяні реактори з двоконтурною системою охолодження.

В цілому експлуатували два енергоблоки потужністю 802 і 906 МВт.

Місцерозташування АЕС (скріншот: google.com/maps)

Що відомо про аварію

Аварія на АЕС Три-Майл-Айленд трапилась 28 березня 1979 року - за сім років до Чорнобильської катастрофи.

Першопричиною трагедії на американській АЕС вважають відмову насосів у другому контурі системи охолодження реактора, в результаті чого припинилася подача води в обидва парогенератори.

Після автоматичного відключення турбогенератора й ввімкнення аварійної подачі, вода у парогенератори так і не потрапила. Згодом виявилося, що засувки на напорі насосів були закриті (після планового ремонту, що закінчився на блоці за кілька днів до аварії).

АЕС Три-Майл-Айленд (фото: Wikipedia)

Аварія сталася на другому енергоблоці АЕС і призвела до розплавлення близько 50% активної зони реактора, після чого енергоблок так і не був відновлений.

До катастрофи на ЧАЕС аварія на Три-Майл-Айленд вважалася найбільшою в історії світової ядерної енергетики.

Вона й досі вважається найтяжчою ядерною аварією у США. За міжнародною шкалою ядерних подій INES їй було присвоєно рівень 5 (із 7 можливих).

Блочний щит керування другого енергоблоку станції через кілька днів після аварії (фото: Wikipedia)

Наслідки аварії на АЕС

У результаті аварії ядерне паливо частково розплавилося, проте не пропалило корпус реактора.

Приміщення АЕС зазнали значного радіоактивного забруднення. Територія станції також була забруднена радіоактивною водою.

Водночас радіаційні наслідки для населення та довкілля виявилися не занадто суттєвими.

Бригада ліквідаторів під час роботи (фото: Wikipedia)

Після аналізу усіх наявних даних було вирішено, що в евакуації населення, яке проживало поруч зі станцією, необхідності немає. Однак тодішній губернатор Пенсильванії порадив залишити восьмикілометрову зону навколо станції вагітним жінкам і дітям дошкільного віку.

Роботи з усунення наслідків аварії були розпочаті в серпні 1979 й офіційно завершені в грудні 1993 року (вони обійшлися у 975 млн доларів).

Експлуатація іншого реактора (TMI-1) була відновлена ​​в 1985 році.

Знак, присвячений аварії, у місті Міддлтаун у штаті Пенсільванія (фото: Wikipedia)

Реакція суспільства

Антиядерний рух у США почав набувати масового характеру ще в середині 70-х років. Проблеми атомної енергетики широко обговорювалися та привертали увагу преси.

Аварія на АЕС Три-Майл-Айленд посилила вже наявну кризу в атомній енергетиці США й викликала потужний сплеск антиядерних настроїв в суспільстві (включно з масовими демонстраціями та маршами протесту).

Один з антиядерних протестів після аварії (фото: Wikipedia)

Хоча все це й не призвело до миттєвого припинення зростання атомної енергетичної галузі США, але її історичний розвиток було зупинено.

З 1979 по 2012 рік не було видано жодної нової ліцензії на будівництво АЕС у США, а введення в дію 71-ої (запланованої раніше) станції було скасовано.

У 2022 році Netflix випустив міні-серіал під назвою "Правдиві свідчення: Аварія на Три-Майл-Айленд" (Meltdown: Three Mile Island). В ньому інсайдери розповіли про події, суперечності й довгострокові наслідки аварії на АЕС Три-Майл-Айленд.