Передозировка кофеина очень опасна: симптомы и как быстро помочь организму

Кофеин в большом количестве вызывает сердцебиение и тревогу, но есть способы с этим справиться
Кофе прекрасно поднимает тонус, и дает возможность взбодриться. У многих людей с чашки кофе начинается утро, а потом в течение дня приходится пить этот напиток на встречах, и, чтобы поддерживать бодрое состояние.
Медики отмечают, что более 4 чашек кофе в день могут вызвать неприятные ощущения и ухудшение самочувствия. У каждого человека есть своя собственная норма, которая зависит от веса, возраста, пола, индивидуальных особенностей организма и от того, насколько хорошо работает печенка. Даже сорт кофе, способ заваривания, помол – влияют на насыщение организма кофеином. Об этом пишет издание Ukr.Media.
Медики объяснили, что все эти признаки сигнализируют о том, что в организме слишком много кофеина. Если они не угрожают жизни и есть такая возможность – можно просто переждать, действие кофеина длится в среднем 4-6 часов.
Однако есть способы, которые помогут быстрее справиться с передозировкой кофеина и улучшить самочувствие.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали напиток, который вызывает боль и бессонницу.
А также рассказывали о том, что ученые опровергли миф о том, что кофе наносит вред организму.