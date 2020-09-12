ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Передозування кофеїну дуже небезпечна: симптоми і як швидко допомогти організму

Субота 12 вересня 2020 08:54
Передозування кофеїну дуже небезпечна: симптоми і як швидко допомогти організму
Кава може викликати передозування в організмі (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Кофеїн у великій кількості викликає серцебиття і тривогу, але є способи з цим впоратися

Кава чудово підіймає тонус, і дає можливість підбадьоритися. У багатьох людей з чашки кави починається ранок, а потім протягом дня доводиться пити цей напій на зустрічах, і, щоб підтримувати бадьорий стан.

Медики відзначають, що понад 4 чашки кави в день можуть викликати неприємні відчуття і погіршення самопочуття. У кожної людини є своя власна норма, яка залежить від ваги, віку, статі, індивідуальних особливостей організму і від того, наскільки добре працює печінка. Навіть сорт кави, спосіб заварювання, помел – впливають на насичення організму кофеїном. Про це пише видання Ukr.Media.

Медики назвали основні симптоми передозування кофеїном:

  • Дрібне тремтіння
  • Підвищене серцебиття
  • Посмикування повік
  • Нерегулярний серцевий ритм
  • Судоми в литкових м'язах, стегнах, плечах
  • Неприємні відчуття в області грудей
  • Занепокоєння
  • Стан паніки
  • Запаморочення
  • Непритомність

Медики пояснили, що всі ці ознаки сигналізують про те, що в організмі занадто багато кофеїну Якщо вони не загрожують життю і є така можливість – можна просто перечекати, дія кофеїну триває в середньому 4-6 годин.

Проте є способи, які допоможуть швидше впоратися з передозуванням кофеїну і поліпшити самопочуття.

Що потрібно зробити при передозуванні кофеїну:

  • Не варто їсти продукти, в яких може міститися кофеїн: цукерки, шоколад, десерти та напої з какао, пити чай.
  • Пити багато води, оскільки кава – сечогінний напій і організму потрібно заповнити втрачену рідину, щоб уникнути зневоднення. Саме воно посилює симптоми передозування.
  • Заповнити електроліти. Надлишок кофеїну може викликати блювання або пронос і в таких випадках електроліти виходять разом з рідиною. Заповнити втрату можна спеціальними напоями або лікувальною мінеральною водою.
  • Йдіть на свіже повітря, погуляйте неспішно по парку. Якщо вас переповнює енергія, то варто їй дати вихід. Якщо з'явилися ознаки частого серцебиття – відпочиньте.
  • Глибоко дихайте. Якщо виникає стан тривоги або паніки, серцебиття, то дихання збивається і стає поверхневим. Відновити його можна за допомогою глибоких вдихів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали напій, який викликає біль і безсоння.

А також розповідали про те, що вчені спростували міф про те, що кава завдає шкоди організму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя кофенапитки
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся