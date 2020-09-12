Передозування кофеїну дуже небезпечна: симптоми і як швидко допомогти організму

Кава може викликати передозування в організмі (Фото: pixabay.com)
Кофеїн у великій кількості викликає серцебиття і тривогу, але є способи з цим впоратися
Кава чудово підіймає тонус, і дає можливість підбадьоритися. У багатьох людей з чашки кави починається ранок, а потім протягом дня доводиться пити цей напій на зустрічах, і, щоб підтримувати бадьорий стан.
Медики відзначають, що понад 4 чашки кави в день можуть викликати неприємні відчуття і погіршення самопочуття. У кожної людини є своя власна норма, яка залежить від ваги, віку, статі, індивідуальних особливостей організму і від того, наскільки добре працює печінка. Навіть сорт кави, спосіб заварювання, помел – впливають на насичення організму кофеїном. Про це пише видання Ukr.Media.
Медики назвали основні симптоми передозування кофеїном:
- Дрібне тремтіння
- Підвищене серцебиття
- Посмикування повік
- Нерегулярний серцевий ритм
- Судоми в литкових м'язах, стегнах, плечах
- Неприємні відчуття в області грудей
- Занепокоєння
- Стан паніки
- Запаморочення
- Непритомність
Медики пояснили, що всі ці ознаки сигналізують про те, що в організмі занадто багато кофеїну Якщо вони не загрожують життю і є така можливість – можна просто перечекати, дія кофеїну триває в середньому 4-6 годин.
Проте є способи, які допоможуть швидше впоратися з передозуванням кофеїну і поліпшити самопочуття.
Що потрібно зробити при передозуванні кофеїну:
- Не варто їсти продукти, в яких може міститися кофеїн: цукерки, шоколад, десерти та напої з какао, пити чай.
- Пити багато води, оскільки кава – сечогінний напій і організму потрібно заповнити втрачену рідину, щоб уникнути зневоднення. Саме воно посилює симптоми передозування.
- Заповнити електроліти. Надлишок кофеїну може викликати блювання або пронос і в таких випадках електроліти виходять разом з рідиною. Заповнити втрату можна спеціальними напоями або лікувальною мінеральною водою.
- Йдіть на свіже повітря, погуляйте неспішно по парку. Якщо вас переповнює енергія, то варто їй дати вихід. Якщо з'явилися ознаки частого серцебиття – відпочиньте.
- Глибоко дихайте. Якщо виникає стан тривоги або паніки, серцебиття, то дихання збивається і стає поверхневим. Відновити його можна за допомогою глибоких вдихів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали напій, який викликає біль і безсоння.
А також розповідали про те, що вчені спростували міф про те, що кава завдає шкоди організму.