Передозування кофеїну дуже небезпечна: симптоми і як швидко допомогти організму

Кава може викликати передозування в організмі (Фото: pixabay.com)

Кофеїн у великій кількості викликає серцебиття і тривогу, але є способи з цим впоратися

Кава чудово підіймає тонус, і дає можливість підбадьоритися. У багатьох людей з чашки кави починається ранок, а потім протягом дня доводиться пити цей напій на зустрічах, і, щоб підтримувати бадьорий стан.

Медики відзначають, що понад 4 чашки кави в день можуть викликати неприємні відчуття і погіршення самопочуття. У кожної людини є своя власна норма, яка залежить від ваги, віку, статі, індивідуальних особливостей організму і від того, наскільки добре працює печінка. Навіть сорт кави, спосіб заварювання, помел – впливають на насичення організму кофеїном. Про це пише видання Ukr.Media.

Медики назвали основні симптоми передозування кофеїном:

Дрібне тремтіння

Підвищене серцебиття

Посмикування повік

Нерегулярний серцевий ритм

Судоми в литкових м'язах, стегнах, плечах

Неприємні відчуття в області грудей

Занепокоєння

Стан паніки

Запаморочення

Непритомність

Медики пояснили, що всі ці ознаки сигналізують про те, що в організмі занадто багато кофеїну Якщо вони не загрожують життю і є така можливість – можна просто перечекати, дія кофеїну триває в середньому 4-6 годин.

Проте є способи, які допоможуть швидше впоратися з передозуванням кофеїну і поліпшити самопочуття.

Що потрібно зробити при передозуванні кофеїну:

Не варто їсти продукти, в яких може міститися кофеїн: цукерки, шоколад, десерти та напої з какао, пити чай.

Пити багато води, оскільки кава – сечогінний напій і організму потрібно заповнити втрачену рідину, щоб уникнути зневоднення. Саме воно посилює симптоми передозування.

Заповнити електроліти. Надлишок кофеїну може викликати блювання або пронос і в таких випадках електроліти виходять разом з рідиною. Заповнити втрату можна спеціальними напоями або лікувальною мінеральною водою.

Йдіть на свіже повітря, погуляйте неспішно по парку. Якщо вас переповнює енергія, то варто їй дати вихід. Якщо з'явилися ознаки частого серцебиття – відпочиньте.

Глибоко дихайте. Якщо виникає стан тривоги або паніки, серцебиття, то дихання збивається і стає поверхневим. Відновити його можна за допомогою глибоких вдихів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали напій, який викликає біль і безсоння.

А також розповідали про те, що вчені спростували міф про те, що кава завдає шкоди організму.