Как передается коронавирус: в ВОЗ опровергли популярный фейк

Коронавирус 2020 - как передается

Коронавирус 2020 может передаваться несколькими способами

Коронавирус 2020 может передаваться несколькими путями, включая контактный. При этом, аэрогенным путем заражение не происходит, хотя многие на протяжении длительного времени могли в это верить.

Такими выводами поделился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщив информацию на брифинге в воскресенье, 29 марта. Соответсвующее видео опубликовано на YouTube-канале.

"ВОЗ выпустила обновленные рекомендации по механизму передачи болезни. Есть два пути передачи - воздушно-капельный и контактный. В случае с первым речь идет именно о каплях, которые оседают на поверхностях и через них человеку может передаваться вирус", - сказал эксперт.

Аэрогенным путем, по его словам, заразиться нельзя. Наиболее опасным является в данной ситуации человек, у которого есть признаки респираторного заболевания. Он обязательно должен надевать маску при контакте с людьми. Остальным украинцам рекомендуется придерживаться стандартных мер профилактики.

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