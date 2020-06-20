Передается через унитаз: ученые сделали новое заявление о COVID-19

Коронавирус 2020 - как передается вирус, новые факты (фото: УНИАН)

Эксперты рассказали, как уберечься от вируса

Коронавирус 2020 может распространяться различными способами, а потому важно не забывать о мерах предосторожности. Вирус способен пережить даже путешествие через пищеварительную систему человека.

Он может находиться в фекалиях еще несколько недель после исчезновения симптомов. Поэтому очень важно смывать унитаз с закрытой крышкой, передает издание Daily Mail.

Вирус может либо напрямую заразить другого человека, либо осесть на расположенных поблизости поверхностях. Поэтому при пользовании общественными туалетами, важно закрывать крышку перед смывом.

Отмечается, что после смыва образуется завихрение, похожее на торнадо или водоворот. Затем этот вихрь поднимается в воздух и разносит зараженные капли, которые могут содержать любой вирус, включая грипп или коронавирус.

Цзи-Сян Ван из университета Янчжоу отметил, что при частом использовании туалета скорость будет еще выше. Подцепить коронавирус с большей вероятностью можно в общественном туалете, который обслуживает густонаселенный район.

"Из-за турбулентности, создаваемой быстрым потоком воды, смыв стула в унитазе формирует облако инфекционных частиц, которое может подниматься на высоту до 3 футов (1 метр). Некоторые частицы улавливаются чашей унитаза или водой, однако если унитаз не прикрыт крышкой, в пространство над стульчаком поднимается до 60% капель", - указано в исследовании.

К слову, вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, фекально-оральным путем. К факторам передачи относятся выделения носоглотки, рвотных масс, фекалии птиц, животных, больного человека.

Возбудители не могут передаваться напрямую через предметы, дверные ручки, посылки, продукты, если соблюдена гигиена рук и правила кулинарной обработки продуктов.

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Автор: Дарья Русина