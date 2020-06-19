Украинцев ждет повторение итальянского сценария с коронавирусом: медик дала прогноз

Украину ждет итальянский сценарий (фото: freepic.com)

Медик считает, что в Украине нужно срочно готовить клиники

В Украине ситуация с коронавирусом достаточно нестабильная, с каждым днем число заболевших растет. Доктор-инфекционист Ольга Голубовская уверена, что сейчас в наших клиниках намного больше больных, чем нам говорят. Медик думает, что мы близки к такой же ситуации с COVID-19, как в Италии.

"В клинике мы видим уже не только в Киеве, в некоторых регионах Украины, я уже приблизительно говорю, чтобы было понятно — коллапс такой же, как в Италии. То есть, у нас давным-давно уже рост заболеваемости, мы видим, что творится в клиниках. Но так как тестирование, видимо, запаздывает — сейчас мы видим такую вот официальную статистику, какую доктора видят в наших стационарах", — рассказала Ольга Голубовская в єфире телеканала Zik.

Голубовская отметила, что в стране огромное количество смертей, их количество превышает мартовский показатель. По словам медика, это объяснимо, так как медицинская система в Украине уничтожалась на протяжении многих лет.

"При том — хуже в разы. Не в два, не в три, не в пять раз. В некоторых регионах полный коллапс. У нас огромное количество смертей, у нас персонал очень тяжело работает. У нас все 5 лет уничтожались специалисты. Поэтому ожидать чего-то такого сверхъестественного — я считаю, нам не нужно», — добавила Ольга Голубовская.

Инфекционист считает, что Украина должна во всю готовить койки в больницах, так как мы не можем знать, что нас ждет летом и по какому сценарию будет идти вирус. Доктор считает, что только карантинные меры помогут сдержать COVID-19.

Доктор Голубовская рассказала о ситуации с коронавирусом в Украине (YouTube/Zik)

Как мы ранее сообщали, на Закарпатье ужесточают карантин.

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Автор: Людмила Жукова