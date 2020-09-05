Переборщил немножко: серийный маньяк жил в землянке и нападал на женщин под Киевом

В Киевской области задержали серийного насильника, который систематически нападал на женщин, а одну из них - убил. Тогда эта история всколыхнула всю страну, ведь погибшей оказалась гардеробщица Верховной Рады Антонина Шпир. Ее нашли задушенной в кукурузном поле.

Маньяк сознался в том, что убил женщину. Говорит, что немного переборщил и взял грех на душу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия с Антониной Шпир случилась еще в июле 2019-го. С тех пор маньяк совершил еще серию нападений, а последнее случилось неделю назад. Татьяна говорит, что незнакомый мужчина приехал к ее дому и предложил помочь по хозяйству. Затем он завез ее в поле, хотя должен был отвезти домой.

"Я наклоняю голову и вижу, лежит клеенка. Один край открыт, а второй свернут. И нож лежит и бутылка", - рассказывает женщина.

Ей в какой-то момент удалось сбежать. Но голубые глаза и оскал "как у вампира" Татьяна уже не забудет никогда.

А несколькими днями ранее злоумышленник напал на Наталью в лесополосе возле ж/д-остановки. Когда она начала сопротивляться, нанес удар. Маньяк требовал от женщины "сделать ему приятно, если она хочет остаться в живых". Силой и хитростью Наталье удалось вырваться.

"Задушил женщину. Это грех я себе на душу взял большой, - говорит подозреваемый и объясняет свои действия алкогольным опьянением. - неадекватно отнесся по пьянке, мне нельзя пить и я переборщил немножко. Цеплялся к женщинам, но я плохого не делал".

Подозреваемый три года жил с женщиной и ее матерью Любовью под одной крышей. Последняя говорит, что алкоголем тот не злоупотреблял, дочку не бил.

После последних двух нападений насильник решил переселиться в землянку в лесу, где жил последние две недели. Некогда в этом "доме" подозреваемый прожил полтора года.

Соседи говорят, что мужчина назывался Мельник Сергей Владимирович. Позже оказалось, что имя вымышленное.

Кроме двух нападений и убийства подозреваемому инкриминируют еще два. Тогда он принуждал жертв удовлетворять его сексуальные потребности "неприродным способом".

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел, говорит, что в отношении насильника будут требовать пожизненного заключения. Впрочем, ему это не впервые, ведь он уже пять раз сидел в тюрьме.

В Киевской области поймали серийного маньяка

Напомним, что тело гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир обнаружили 3 июля в кукурузном поле, между селами Вольное и Юровка Макаровского района. Женщина ездила туда на дачу, а когда перестала выходить на связь, родные кинулись на ее поиски.

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