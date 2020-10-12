Переболевший коронавирусом Винник выступил на празднике кумы Путина: гуляли роскошно

Олег Винник спел на празднике кумы Путина (фото: facebook.com.OleggVynnyk official)

Олег Винник был одним из многих артистов, приглашенных на праздник

Олег Винник переболел коронавирусом, но быстро вернулся в форму и продолжает вести гастрольную деятельность. На этот раз он выступил на свадьбе сына кумы Путина Оксаны Марченко, которая является женой Виктора Медведчука. Это стало известно из Instagram-stories Марченко, где она публиковала кадры с празднества.

Бракосочетание проходило между 23-летним сыном Марченко Богданом от ее первого мужа Юрия Коржа. Он взял в невесты девушку Екатерину.

Отметим, что также на празднике развлекали гостей Верка Сердючка, Макс Барских, дуэт "Кролики" и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

47-летняя Марченко лихо отплясывала на сцене с Веркой Сердючкой.

Судя по снимкам, свадьба молодых была роскошной. На столах виднеется дорогая посуда и множество цветов, а сама Марченко одета в дорогое платье.

Про сына Марченко известно, что он долгое время учился заграницей - в Швейцарии.

Приветствуя молодых, телеведущая призналась своему мужу в любви: "Я хочу пожелать вам, чтобы вот так как мы (с мужем — Ред.), через 20 лет, вы могли сказать друг другу "Кисинька, я хотела бы прожить с тобой еще одну, целую жизнь".

Оксана Марченко пригласила на свадьбу сына Олега Винника и других звезд

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