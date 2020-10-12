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Перехворівший коронавірусом Винник виступив на святі куми Путіна: гуляли розкішно

Понеділок 12 жовтня 2020 09:52
Перехворівший коронавірусом Винник виступив на святі куми Путіна: гуляли розкішно
Олег Винник заспівав на святі куми Путіна (фото: facebook.com.OleggVynnyk official)
Автор: Людмила Жукова

Олег Винник був одним з багатьох артистів, запрошених на свято

Олег Винник перехворів коронавірусом, але швидко повернувся в форму і продовжує вести гастрольну діяльність. На цей раз він виступив на весіллі сина куми Путіна Оксани Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука. Це стало відомо з Instagram-stories Марченко, де вона публікувала кадри з святкування.

Одруження проходило між 23-річним сином Марченко Богданом від її першого чоловіка Юрія Коржа. Він взяв у наречені дівчину Катерину.

Відзначимо, що також на святі розважали гостей Вєрка Сердючка, Макс Барських, дует "Кролики" та піаніст-віртуоз Євген Хмара.

47-річна Марченко хвацько витанцьовувала на сцені з Вєркою Сердючкою.

Судячи по знімках, весілля молодих було розкішним. На столах видніється дорогий посуд і безліч квітів, а сама Марченко одягнена в дороге плаття.

Про сина Марченко відомо, що він довгий час навчався за кордоном - у Швейцарії.

Вітаючи молодих, телеведуча зізналася своєму чоловікові в любові: "Я хочу побажати вам, щоб ось так, як ми (з чоловіком — Ред.), через 20 років, ви могли сказати один одному "Кисонька, я хотіла б прожити з тобою ще одне, ціле життя".

Перехворівший коронавірусом Винник виступив на святі куми Путіна: гуляли розкішно

Перехворівший коронавірусом Винник виступив на святі куми Путіна: гуляли розкішно

Оксана Марченко запросила на весілля сина Олега Винника та інших зірок

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